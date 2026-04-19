Haberler
Yaşam
Her Yıl Aynı Ambardan Gelen Gizemli Ses: 20 Yıldır "Uğursuz" Diyenlere İnat Kapısını Açıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 12:28

Halk arasında yaygın olan 'baykuş uğursuzdur' inanışı, Ordu’nun Perşembe ilçesinde tam tersine bir sevgi hikayesine dönüşmüş durumda. 62 yaşındaki Atilla Karakaya, tam 20 yıldır bahçesindeki serendiyi (ambar) baykuşlara yuva olarak açıyor. Her yıl mart ayında gelen misafirlerini büyük bir heyecanla bekleyen Karakaya, bu yıl dünyaya gözlerini açan üç yavruya isimlerini bile verdi.

Hikaye, yaklaşık 20 yıl önce bir baykuşun Karakaya’nın ambarına yumurta bırakmasıyla başladı.

Durumu fark eden ve kuşların yuva yapmasını kolaylaştırmak için ambarın içine boş bir arı peteği yerleştiren Atilla Karakaya, o günden beri bu geleneği sürdürüyor. Baykuşların her bahar aynı yere gelmesi üzerine Karakaya, sırf kuşların düzeni bozulmasın diye eski serendisini yerinden bile kaldırmadı.

Bu yıl 4 yumurtadan 3 sağlıklı yavrunun çıktığını belirten Karakaya, minik yavrulara "Pamuk, Ateş ve Pusu" isimlerini verdi.

Her yıl çıkan yavrulara farklı isimler koyduğunu anlatan doğasever vatandaş, baykuşların doğanın dengesi için kritik önemde olduğunu vurguladı:

'Geçen yıl tek yavru almıştık, bu yıl 3 yavrumuz var. İsimlerini verdim, bakımlarını takip ediyorum. Kendi aralarında mıntıka kavgası yapıp sonra başka yerlere gidiyorlar. Onlar sayesinde doğaya onlarca baykuş kazandırdık.'

Toplumdaki "baykuş ötmesi uğursuzluk getirir" algısına sitem eden Atilla Karakaya, yaşadığı tecrübenin tam tersini gösterdiğini söylüyor:

'Geceleri hafif sesleri duyuluyor, her gece kapımda ötüyorlar. Bazıları uğursuz diyor ama 20 yıldır bize hiçbir uğursuzluk gelmedi, çok şükür her şey yolunda. Ben bu hayvanları çok seviyorum. Onlar doğanın dengesi, zararsız canlar. Yeter ki yuvaları bozulmasın.'

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
