Her Yıl Aynı Ambardan Gelen Gizemli Ses: 20 Yıldır "Uğursuz" Diyenlere İnat Kapısını Açıyor
Halk arasında yaygın olan 'baykuş uğursuzdur' inanışı, Ordu’nun Perşembe ilçesinde tam tersine bir sevgi hikayesine dönüşmüş durumda. 62 yaşındaki Atilla Karakaya, tam 20 yıldır bahçesindeki serendiyi (ambar) baykuşlara yuva olarak açıyor. Her yıl mart ayında gelen misafirlerini büyük bir heyecanla bekleyen Karakaya, bu yıl dünyaya gözlerini açan üç yavruya isimlerini bile verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hikaye, yaklaşık 20 yıl önce bir baykuşun Karakaya’nın ambarına yumurta bırakmasıyla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yıl 4 yumurtadan 3 sağlıklı yavrunun çıktığını belirten Karakaya, minik yavrulara "Pamuk, Ateş ve Pusu" isimlerini verdi.
Toplumdaki "baykuş ötmesi uğursuzluk getirir" algısına sitem eden Atilla Karakaya, yaşadığı tecrübenin tam tersini gösterdiğini söylüyor:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın