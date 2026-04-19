article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Şifa Niyetine Kavanoz Kavanoz Tüketiyoruz Ama Faydadan Çok Zarar Getiriyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 11:12

Taze meyveye ulaşmanın zor olduğu dönemlerde kurtarıcı olan konserve meyveler, mutfaklarımızın vazgeçilmezi. Ancak uzmanlar uyarıyor: Doğru seçilmeyen konserveler, vitamin deposu olmak yerine vücuda 'şeker ve kimyasal' pompalayan birer sağlık düşmanına dönüşebilir.

Peki, hangi konserve sağlığımızı koruyor, hangisi 'zehir' saçıyor? İşte konserve dünyasının bilinmeyenleri...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğru paketlenmiş bir konserve meyve, vücudunuz için gerçek bir enerji ve vitamin kaynağı olabilir:

C Vitamini Deposu: Sadece bir su bardağı konserve mandalina, günlük C vitamini ihtiyacınızın %95’ini karşılar. Bağışıklığı güçlendirir, kolajen sentezini destekler.

Antioksidan Kalkanı: İçerdiği flavonoidler ve karotenoidler sayesinde hücre hasarını önleyerek kanser, kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet riskini azaltabilir.

Pratik ve Ekonomik: Raf ömrünün uzun olması ve uygun fiyatı, taze meyveye erişimi kısıtlı olanlar için hayati önem taşır.

Konserve meyvelerin en büyük "günahı" içinde yüzdükleri sıvıdır.

Şeker Bombası: 'Yoğun şurup' içeren bir bardak meyve kokteyli, tam 5 çay kaşığı (20 gram) ilave şeker içerir. Bu miktar, bir kadının günlük şeker limitinin neredeyse tamamına eşittir.

Yapay Tatlandırıcı Riski: 'Şekersiz' etiketiyle satılan bazı ürünlerde kullanılan sukraloz ve asesülfam-K gibi yapay tatlandırıcılar; kalp ve beyin damar hastalıkları riskini artırabilir.

Bazı konservelerin iç kaplamasında bulunan Bisfenol A (BPA) maddesi, meyveye sızarak vücuda geçebilir.

Uzun süreli BPA maruziyeti şunlara yol açabilir:

  • Bağışıklık sisteminin baskılanması.

  • Doğurganlığın ve hormon sisteminin bozulması.

  • Çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği.

Sağlıklı Konserve İçin Altın Kurallar

Uzmanlar, kavanozları sepete atmadan önce şu kontrollere dikkat etmenizi öneriyor:

Etiketi Okuyun: Şurup yerine '%100 meyve suyu' içinde paketlenmiş ürünleri tercih edin.

BPA Free: Üzerinde 'BPA içermez' ibaresi bulunan kutuları seçin.

Şurubu Süzün: Eğer şuruplu bir konserve tüketmek zorundaysanız, meyveleri mutlaka süzün ve sudan geçirin.

Hafif Olanı Seçin: Yoğun şurup %40 şeker içerirken, 'çok hafif' şurup %10 şeker içerir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın