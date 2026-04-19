Yılın İlk Hasadı Pazara İndi, Kilosu Gram Altınla Yarışıyor: Bu Yıl Don Vurmadı, Bereket Fışkırdı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 09:02

Kuzey yarımkürede açık alanda yetişen sezonun ilk kirazı, her yıl olduğu gibi yine Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde toprakla buluştu. Sembolik bir törenle pazara getirilen 'erkenci' kiraz, yapılan açık artırmada dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu.

Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı İğdecik ve çevre mahallelerde yetişen yılın ilk kirazı, üretici Yusuf Bakan tarafından pazara getirildi.

Gelenekselleşen açık artırma usulüyle yapılan satışta, 5 kilogramlık ilk hasat, kiraz tüccarı Mesut Altıok tarafından kilogramı 6 bin TL’den satın alındı.

Tüccar Altıok, geçen yıl yaşanan don felaketine dikkat çekerek, 'Fiyatın 6 bin TL olması önemli değil, yeter ki çiftçimiz mutlu olsun. Kiraz yetiştirmek gerçekten zorlu bir süreç.' diyerek üreticiye destek mesajı verdi.

Manisa Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, 2026 sezonunun bereketli başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Kuzey yarımkürenin ilk hasadını gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl yaşanan don olumsuzluklarını bu yıl beklemiyoruz. Rekolte beklentimiz oldukça yüksek, hem ilçemiz hem de ülkemiz için hayırlı olsun.'

İlk hasadı gerçekleştiren üretici Yusuf Bakan, 6 bin TL'lik fiyatın sembolik bir değer taşıdığını vurguladı.

Kirazın doğal ortamda yetiştiğini ve kalitesinin yüksek olduğunu belirten Bakan, fiyatların ilerleyen günlerde normale döneceğini söyledi:

Tarladan Çıkış: 'Mayıs ayı itibarıyla fiyatların 250 TL civarına çekilmesini öngörüyoruz.'

Pazar Tahmini: 'Tüccar maliyetleri de eklendiğinde, Mayıs ayında kirazın pazarda 500 TL bandında satılacağını tahmin ediyorum.'

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
