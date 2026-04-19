Tarladan Sofraya 25 TL, Hedef Dünya Pazarı: Yağışlar Bereketi İkiye Katladı!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 08:43

Türkiye’nin en bereketli topraklarından biri olan Amik Ovası’nda baharın gelişiyle birlikte hasat heyecanı başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırına sıfır noktada ekilen soğanlar tarladan sofralara doğru yola çıktı. Bol yağışlı geçen mevsimin ardından üretici, bu yıl hem rekolteden hem de fiyatlardan umutlu.

Reyhanlı’nın Bükülmez Mahallesi’nde, Suriye sınırına komşu 500 dönümlük arazide başlayan hasatta hareketli dakikalar yaşanıyor.

Geçen yıla oranla daha verimli yağışların düştüğü ovada, soğanlar tek tek sökülüp çuvallanıyor. Üreticiler, bu yıl dönüm başına 4 ila 5 ton arasında bir rekolte bekliyor.

Türkiye Soğan Üretici ve Tedarikçiler Başkanı Reşit Kaya, bu yılki fiyat politikası ve maliyetler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl soğanı maliyetinin altında, yarı fiyatına sattıklarını hatırlatan Kaya, bu yıl emeğin karşılığını almayı hedeflediklerini belirtti:

'Soğanın kilosunu tarlada 25 TL olarak belirledik ve bu seviyede devam etmesini planlıyoruz. Bu rakamlarla manavlarda satış fiyatının 35 TL civarında olması normaldir. Amacımız hem üreticinin kazanması hem de tüketicinin makul fiyatla ürüne ulaşması.'

Sınırın sıfır noktasında üretilen Hatay soğanı, sadece Türkiye’nin 81 iline değil, sınırları aşarak yurt dışına da ihraç ediliyor.

Yurt İçi: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere tüm illere sevkiyat sürüyor.

İhracat: 10 Mayıs itibarıyla Rusya, Suriye ve Avrupa ülkelerine yoğun sevkiyatın başlaması hedefleniyor.

Piyasadaki fiyat dengesizliğine dikkat çeken Reşit Kaya, yetkililere seslenerek üretici ve tüketici arasındaki köprünün sağlamlaştırılmasını istedi.

Kaya, 'Marketlerin oluşturduğu yüksek fiyatlar hem bizi hem tüketiciyi üzüyor. Eğer her ilin esnafı malını kendi sebze halinden temin ederse, ürünün gerçek değeri oluşur' diyerek denetim ve yerel tedarik zincirinin önemini vurguladı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
