Dolap İçine Modem Koyanlara Uyarı Geldi

Eğer bağlantı sorunları yaşıyorsanız, sinyalin önünde şu üç engelden biri olabilir:

Metal (En Büyük Engel): Elektriği ileten metal, elektromanyetik dalgaları emerek sinyali bozar. Metal kapılar, asansörler, metal panjurlar ve hatta yerden ısıtma sistemlerindeki metal parçalar Wi-Fi'ın bir numaralı düşmanıdır.

Beton: Dalgaların geçemeyeceği kadar yoğundur. Yapılan çalışmalar, kalın bir beton duvarın sinyal gücünde devasa kayıplara (5 GHz'de 55 desibele kadar) neden olduğunu kanıtlıyor. Donatılı beton ve tuğla kaplı bloklar da bu listeye dahil.

Metal Ağlı Sıva: Duvarlarda kullanılan sıva katmanının altındaki metal ağlar, sinyalin odadan odaya geçmesini neredeyse imkansız hale getirir.