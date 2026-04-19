Dolap İçine Modem Koyanlara Uyarı Geldi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 13:11

Evde veya ofiste internet hızınızın aniden düştüğünü veya yan odada bağlantının koptuğunu mu fark ediyorsunuz? Suçlu, servis sağlayıcınızdan ziyade modeminizi yerleştirdiğiniz yer veya binanızın yapı malzemeleri olabilir. Uzmanlar, Wi-Fi sinyallerini adeta bir 'duvar' gibi kesen materyalleri açıkladı ve hayati uyarılarda bulundu: Modeminizi dolaplara hapsetmeyin!

Sinyaller Neden Zayıflıyor?

Wi-Fi sinyalleri, erişim noktası ile cihazlarınız arasında ışık hızında hareket eden radyo dalgalarıdır. Bu dalgaların sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için 'açık bir yola' ihtiyacı vardır. Yolun üzerindeki engel ne kadar yoğun ve az geçirgen ise, internet hızınız o kadar düşer.

Wi-Fi Düşmanı "En Kötü" 3 Yapı Malzemesi

Eğer bağlantı sorunları yaşıyorsanız, sinyalin önünde şu üç engelden biri olabilir:

Metal (En Büyük Engel): Elektriği ileten metal, elektromanyetik dalgaları emerek sinyali bozar. Metal kapılar, asansörler, metal panjurlar ve hatta yerden ısıtma sistemlerindeki metal parçalar Wi-Fi'ın bir numaralı düşmanıdır.

Beton: Dalgaların geçemeyeceği kadar yoğundur. Yapılan çalışmalar, kalın bir beton duvarın sinyal gücünde devasa kayıplara (5 GHz'de 55 desibele kadar) neden olduğunu kanıtlıyor. Donatılı beton ve tuğla kaplı bloklar da bu listeye dahil.

Metal Ağlı Sıva: Duvarlarda kullanılan sıva katmanının altındaki metal ağlar, sinyalin odadan odaya geçmesini neredeyse imkansız hale getirir.

Bazı malzemeler radyo dalgalarına karşı daha misafirperverdir:

Alçıpan ve Cam: Genellikle sinyali engellemez. (Dikkat: Renkli camlar metal içerebilir!)

Hafif Ahşap: Kontrplak gibi malzemeler Wi-Fi sinyallerine çok az engel oluşturur.

İnternet verimliliğinizi korumak için şu basit adımları izleyin:

Yüksek ve Açık Yerler Seçin: Modeminizi evin merkezinde, yerden yüksek bir rafa veya masanın üzerine yerleştirin.

Dolap Tuzağından Kaçının: Modemi estetik kaygılarla kapalı dolapların içine veya metal eşyaların arkasına saklamak, sinyali kendi elinizle boğmak anlamına gelir.

Bandınızı Doğru Seçin: Eğer modeme yakınsanız daha hızlı olan 5 GHz bandını, uzaktaysanız engellere karşı daha dayanıklı olan 2,4 GHz bandını tercih edin.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
