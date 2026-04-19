Dünya’nın İkizi Neden Bir 'Cehennem Gezegeni' Oldu? Venüs’ün Korkunç Sırrı

NASA'nın Magellan uzay aracının 1990-1994 yılları arasında topladığı veriler, Venüs'ün yüzeyinin %96'sının karbondioksit ve %3,5'inin azottan oluşan yoğun bir atmosferle kaplı olduğunu göstermiştir. Planetary Science Institute'tan David Grinspoon, 'Venus Revealed' kitabında bu durumu şöyle açıklar: 'Venüs, sera etkisinin nasıl kontrolden çıkabileceğinin mükemmel bir örneğidir.'

Grinspoon'un araştırmaları, Venüs'ün yüzey basıncının Dünya'nın 92 katı olduğunu ve bu yoğun atmosferin ısıyı hapsettiğini ortaya koymuştur. Gezegenin yüzeyinde kurşun bile eriyebilecek sıcaklıklar hüküm sürer.