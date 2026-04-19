article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünya’nın İkizi Neden Bir 'Cehennem Gezegeni' Oldu? Venüs’ün Korkunç Sırrı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 15:53

Dünya ile hemen hemen aynı boyutta olan Venüs, 464°C yüzey sıcaklığı ve 92 atmosfer basıncıyla güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Bu ekstrem koşullar, bilim insanlarının 'kaçak sera etkisi' olarak adlandırdığı sürecin sonucudur. Peki aynı kompozisyona sahip bu ikiz gezegen nasıl böylesine farklı bir kader yaşadı?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Venüs ve Dünya Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

NASA'nın Magellan uzay aracının 1990-1994 yılları arasında topladığı veriler, Venüs'ün yüzeyinin %96'sının karbondioksit ve %3,5'inin azottan oluşan yoğun bir atmosferle kaplı olduğunu göstermiştir. Planetary Science Institute'tan David Grinspoon, 'Venus Revealed' kitabında bu durumu şöyle açıklar: 'Venüs, sera etkisinin nasıl kontrolden çıkabileceğinin mükemmel bir örneğidir.' 

Grinspoon'un araştırmaları, Venüs'ün yüzey basıncının Dünya'nın 92 katı olduğunu ve bu yoğun atmosferin ısıyı hapsettiğini ortaya koymuştur. Gezegenin yüzeyinde kurşun bile eriyebilecek sıcaklıklar hüküm sürer.

Venüs'ün Okyanusları Nasıl Kayboldu?

Venüs'ün geçmişte okyanusları olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Ancak kaçak sera etkisi süreciyle birlikte, yüzey sıcaklıkları su buharının atmosferde kalmasına neden olmuştur. NASA araştırmacıları, Venüs'ün yoğun volkanik aktivitesinin atmosfere sürekli CO2 pompalamasının bu süreci hızlandırdığını belirtmektedir. 

 Dünya'da okyanuslar ve tektonik plakalar karbondioksitin döngüsünü düzenlerken, Venüs'te bu mekanizma işlemez. Sonuç olarak CO2 atmosferde birikir ve giderek artan sera etkisi yaratır.

Venüs Araştırmalarının Geleceği

NASA'nın DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus) misyonu 2029'da, VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) ise 2031'de Venüs'e ulaşacak. Bu misyonlar, gezegenin atmosfer dinamiklerini ve yüzey kompozisyonunu daha detaylı incelemeyi hedefliyor. 

DAVINCI+ özellikle atmosferin kimyasal analizi üzerinde odaklanırken, VERITAS yüksek çözünürlüklü radar görüntüleme yapacak. Bu veriler, hem Venüs'ün evrimini anlamamıza hem de Dünya'daki iklim değişikliği süreçlerine ışık tutmasına yardımcı olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın