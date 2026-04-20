Dünyanın En İyi 17 Sarımsağı Açıklandı: Türkiye İlk 5’e Damga Vurdu

Dünyanın En İyi 17 Sarımsağı Açıklandı: Türkiye İlk 5’e Damga Vurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 09:41

Gastronomi dünyasının 'rehberi' olarak kabul edilen TasteAtlas, merakla beklenen dünyanın en iyi sarımsakları listesini güncelledi. 17 çeşidin yer aldığı dev listede Türkiye, iki tescilli lezzetiyle dünya devlerini geride bırakarak zirveye ortak oldu.

Mutfak kültürlerini ve yerel lezzetleri haritalandıran TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından en kaliteli sarımsakları sıraladı.

Mutfak kültürlerini ve yerel lezzetleri haritalandıran TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından en kaliteli sarımsakları sıraladı.

Aroması, dayanıklılığı ve keskinliğiyle bilinen Türk sarımsakları, listenin üst sıralarında yer alarak kalitesini bir kez daha kanıtladı. Toprağındaki selenyum oranı ve kendine has kokusuyla 'beyaz altın' olarak adlandırılan Taşköprü Sarımsağı, dünya listesinde 3. sıraya yerleşti.

Gaziantep’in bereketli topraklarında yetişen ve son yıllarda adından sıkça söz ettiren Araban Sarımsağı ise büyük bir başarı göstererek listenin 5. sırasında yer aldı.

Gaziantep’in bereketli topraklarında yetişen ve son yıllarda adından sıkça söz ettiren Araban Sarımsağı ise büyük bir başarı göstererek listenin 5. sırasında yer aldı.

Türkiye, ilk 5’te iki farklı çeşidiyle yer alan tek ülke olarak gastronomi dünyasına damga vurdu.

Listenin bir numarasında, dünyanın en büyük sarımsak üreticisi olan Çin'in Jinxiang Da Suan çeşidi yer aldı.

Listenin bir numarasında, dünyanın en büyük sarımsak üreticisi olan Çin'in Jinxiang Da Suan çeşidi yer aldı.

İkinci sırayı ise İspanya’nın meşhur mor sarımsağı Ajo Morado de Las Pedroñeras kaptı.

Dünyanın En İyi 17 Sarımsağı Tam Liste

Dünyanın En İyi 17 Sarımsağı Tam Liste

1- Jinxiang Da Suan / Çin 

2- Ajo Morado de Las Pedroñeras / İspanya 

3- Taşköprü sarımsağı / Türkiye 

4- Aglio di Resia / İtalya 

5- Araban sarımsağı / Türkiye 

6- Ail blanc de Lomagne / Fransa 

7- Aglio di Voghiera / İtalya 

8- Vrbički beli luk / Sırbistan 

9- Aglio Bianco Polesano / İtalya 

10- Ail de la Drôme / Fransa 

11- Ail Fumé d'Arleux / Fransa 

12- Alho da Graciosa / İspanya 

13- Aglione di Valdichiana / İtalya 

14- Aglio di Vessalico / İtalya 

15- Ljubitovački šarac / Hırvatistan 

16- Ail violet de Cadours / Fransa 

17- Ail Rose de Lautrec / Fransa

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
