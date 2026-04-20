WiFi Şifresini Unutan Herkesin Bilmesi Gereken Gizli Telefon Kodu

iPhone kullanıcıları için kayıtlı WiFi şifrelerine ulaşmak, son iOS güncellemeleri sayesinde artık çok daha kolay. iOS 16 ve sonrasında önceden bağlanılan ağların şifreleri Ayarlar menüsünden görüntülenebilir.

Adımlar şu şekilde:

iPhone'unuzun ana ekranındaki Ayarlar uygulamasını açın, Wi-Fi sekmesine dokunun. Listelenen ağlar içinden bağlı olduğunuz ağın sağ tarafındaki 'i' harfine dokunun. Şifre satırındaki noktalara bir kez dokunun; Face ID veya Touch ID doğrulaması yaparak işlemi tamamlayın. Bu adımların ardından şifre görünür hale gelecektir. Dilerseniz 'Kopyala' butonuna basarak şifreyi kolayca başkasına gönderebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, iki iPhone cihazı arasında şifresiz paylaşım da mümkün: Her iki cihazda da WiFi ve Bluetooth açık olmalı, birbirinin Apple kimliğinde kayıtlı olunmalı ve cihazlar birbirine yakın tutulmalıdır. Paylaşmak istediğiniz WiFi ağına dokunulduğunda beliren küçük sekmeden 'Şifreyi Paylaş' seçeneğine tıklamak yeterli.

Telefondaki şifreyi bulmak artık bu kadar basit. Bir dahaki sefere birisi şifreyi sorduğunda modem aramak yerine direkt telefonunuza bakabilirsiniz.