WiFi Şifresini Unutan Herkesin Bilmesi Gereken Gizli Telefon Kodu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.04.2026 - 14:24

Evi baştan düzenlediniz, misafiriniz geldi ve ilk sorusu 'WiFi şifresi ne?' oldu. Siz de donup kaldınız. Ya da yeni bir cihaz bağlamaya çalışıyorsunuz ama o karmaşık şifreyi bir türlü hatırlayamıyorsunuz. Modem arkasındaki etikete koşmak zorunda değilsiniz, çünkü telefon zaten şifreyi biliyor, yalnızca sormayı bilmek gerekiyor.

Android'de 3 adımda WiFi şifresi görme:

Android 10 ve üzeri sürümlere sahip cihazlarda kayıtlı ağların WiFi şifresini ekstra bir uygulama olmadan doğrudan görüntülemek mümkün. Yapmanız gereken son derece basit: Önce cihazınızın Ayarlar uygulamasına girin, ardından Bağlantılar seçeneğine ve Wi-Fi kısmına tıklayın. Çıkan ağlardan şifresini öğrenmek istediğiniz ağın yanındaki ayarlar simgesini seçin, sol alt kısımda beliren QR Kodu seçeneğine tıklayın.

Burada iki seçeneğiniz var: Şifreyi doğrudan paylaşabilir ya da paylaşmak istediğiniz kişinin telefonunu kullanarak QR kodunu taratmasını isteyebilirsiniz. QR kodun hemen altında WiFi şifresi de yazılı şekilde görünecektir. Ekran görüntüsü alıp saklarsanız bir daha aramak zorunda kalmazsınız. (Not: Android 9 ve öncesi sürümlerde şifreyi doğrudan görüntülemek mümkün olmayabilir; bu durumda root işlemi gerekebilir, ancak root cihaz garantisini geçersiz kılabileceği için önerilmez.)

iPhone'da WiFi şifresini görme (iOS 16 ve üzeri):

iPhone kullanıcıları için kayıtlı WiFi şifrelerine ulaşmak, son iOS güncellemeleri sayesinde artık çok daha kolay. iOS 16 ve sonrasında önceden bağlanılan ağların şifreleri Ayarlar menüsünden görüntülenebilir.

Adımlar şu şekilde:

iPhone'unuzun ana ekranındaki Ayarlar uygulamasını açın, Wi-Fi sekmesine dokunun. Listelenen ağlar içinden bağlı olduğunuz ağın sağ tarafındaki 'i' harfine dokunun. Şifre satırındaki noktalara bir kez dokunun; Face ID veya Touch ID doğrulaması yaparak işlemi tamamlayın. Bu adımların ardından şifre görünür hale gelecektir. Dilerseniz 'Kopyala' butonuna basarak şifreyi kolayca başkasına gönderebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, iki iPhone cihazı arasında şifresiz paylaşım da mümkün: Her iki cihazda da WiFi ve Bluetooth açık olmalı, birbirinin Apple kimliğinde kayıtlı olunmalı ve cihazlar birbirine yakın tutulmalıdır. Paylaşmak istediğiniz WiFi ağına dokunulduğunda beliren küçük sekmeden 'Şifreyi Paylaş' seçeneğine tıklamak yeterli.

Telefondaki şifreyi bulmak artık bu kadar basit. Bir dahaki sefere birisi şifreyi sorduğunda modem aramak yerine direkt telefonunuza bakabilirsiniz.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
