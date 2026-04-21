WhatsApp Ücretli Oluyor! WhatsApp Plus Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Şu an için kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen ve aylık yaklaşık 130 TL (2,49 Euro) gibi bir bedelle erişilebilecek olan bu sistem, uygulamanın temel özelliklerini değiştirmeden üzerine ek ayrıcalıklar getiriyor. Standart mesajlaşma ve arama işlevlerinin tamamen ücretsiz kalmaya devam edeceği bu modelde, özellikle kişiselleştirme ve kullanım kolaylığına odaklanan yenilikler dikkat çekiyor.

Yeni abonelik planına dahil olan kullanıcılar, mevcut sürümde en fazla 3 adetle sınırlı olan sohbet sabitleme özelliğini 20 kişiye kadar çıkarabilecek.

Görsel tarafta ise uygulama simgesini değiştirme, 19 farklı renk paletiyle arayüzü şekillendirme ve sadece abonelere özel premium çıkartma paketlerine erişim sağlama gibi imkanlar sunulacak. Ayrıca her sohbet için farklı bildirim sesleri atama ve kişisel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş sohbet listeleri oluşturma gibi özellikler de bu paket kapsamında yer alıyor.

Henüz deneme aşamasında olan bu yeniliklerin, test süreçlerinin tamamlanmasının ardından tüm dünyada kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.