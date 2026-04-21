WhatsApp Ücretli Oluyor! WhatsApp Plus Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2026 - 07:45

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini özelleştirecek yeni bir ücretli abonelik modeli üzerinde çalışıyor. 'WhatsApp Plus' adıyla anılan bu yeni sistem, sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilmeye başlanırken, aylık sabit bir ücret karşılığında standart sürümde bulunmayan birçok görsel ve işlevsel avantaj sunacak.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Instagram'ın ardından benzer bir adım atarak kullanıcılarına isteğe bağlı bir abonelik paketi sunmaya hazırlanıyor.

Şu an için kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen ve aylık yaklaşık 130 TL (2,49 Euro) gibi bir bedelle erişilebilecek olan bu sistem, uygulamanın temel özelliklerini değiştirmeden üzerine ek ayrıcalıklar getiriyor. Standart mesajlaşma ve arama işlevlerinin tamamen ücretsiz kalmaya devam edeceği bu modelde, özellikle kişiselleştirme ve kullanım kolaylığına odaklanan yenilikler dikkat çekiyor.

Yeni abonelik planına dahil olan kullanıcılar, mevcut sürümde en fazla 3 adetle sınırlı olan sohbet sabitleme özelliğini 20 kişiye kadar çıkarabilecek. 

Görsel tarafta ise uygulama simgesini değiştirme, 19 farklı renk paletiyle arayüzü şekillendirme ve sadece abonelere özel premium çıkartma paketlerine erişim sağlama gibi imkanlar sunulacak. Ayrıca her sohbet için farklı bildirim sesleri atama ve kişisel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş sohbet listeleri oluşturma gibi özellikler de bu paket kapsamında yer alıyor. 

Henüz deneme aşamasında olan bu yeniliklerin, test süreçlerinin tamamlanmasının ardından tüm dünyada kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
