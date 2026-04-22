Orhan Şen Tarih Vererek Açıkladı: Yaz Ne Zaman Gelecek?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.04.2026 - 08:59

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin kısa süreli bir soğuma dalgasının etkisinde olduğunu belirterek, gerçek bahar sıcaklıkları için önümüzdeki haftayı işaret etti. İstanbul başta olmak üzere batı illerinde 1 Mayıs itibarıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak adeta yaz provası yapması bekleniyor.

Türkiye genelinde değişkenlik gösteren hava sıcaklıkları, kısa süreli bir soğuma evresine girdi ancak bu durum kalıcı olmayacak.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'in paylaştığı son verilere göre, ülke genelinde yaklaşık iki gün sürecek olan serin havanın ardından hafta sonundan itibaren sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Bugün özellikle İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nin güney ve doğu kesimleri, Ege'nin kuzey bölgeleri ve Batı Karadeniz hattında şiddetli yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olması istenirken, İstanbul için sevindirici haber yarın itibarıyla yağışlı havanın şehri terk edeceği yönünde geldi.

Asıl büyük değişim ise Mayıs ayının gelişiyle yaşanacak. Orhan Şen, gerçek bahar sıcaklıklarının hissedilmesine yaklaşık bir haftalık bir süre kaldığını vurgulayarak, 1 Mayıs tarihinden itibaren hava durumunun tamamen değişeceğini bildirdi. Özellikle İstanbul ve çevre iller dahil olmak üzere batı bölgelerinde termometreler hızla yükselecek. Bahar değerlerinin de ötesine geçecek olan bu ısınma dalgasıyla birlikte vatandaşlar erken bir yaz provasıyla karşı karşıya kalacak. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren kışlık kıyafetlerin yerini tamamen baharlık ve yazlık kıyafetlere bırakması öngörülüyor.

İşte Orhan Şen’in açıklaması: “Gerçek bahar sıcaklarına 1 hafta kaldı. 2 günlük soğuma dan sonra hafta sonu tekrar sıcaklıklar ortalamaya yükselecek. Bugün İstanbul dahil Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar devam edecek. Yarın yağış istanbulu terk ediyor. 1 Mayıs dan itibaren özellikle İstanbul dahil batı bölgelerimizde sıcaklıklar artarak bahar değerlerinin üzerine çıkacak hatta yaz provası yapacak.”

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
