Evinizde Bu Liste Yoksa Risk Altındasınız! Belçika'da Her Evde Acil Durum Paketi Zorunlu Hale Geliyor

Federal Kriz Merkezi’nin yönetiminde hayata geçirilen bu adım, özellikle doğal afetler, geniş çaplı elektrik kesintileri veya dijital altyapıyı hedef alan siber saldırılar gibi senaryolara karşı halkın savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Hükümet yetkilileri, modern dünyada krizlerin zamanlamasının öngörülemez olduğunu hatırlatarak, her bireyin dış destek gelene kadar geçen ilk kritik süreçte kendi başının çaresine bakabilmesi gerektiğini savunuyor.

Resmi makamlar tarafından yapılan uyarılarda, her hanenin dışarıdan hiçbir yardım almadan en az iki gün boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir donanıma sahip olması isteniyor. Bu hazırlık süreci için önerilen pakette; kişi başı günlük 1,5 litre içme suyu, uzun ömürlü konserve gıdalar ve olası iletişim kopukluklarına karşı pilli bir radyo başı çekiyor. Ayrıca, enerji kesintilerinde aydınlatma sağlayacak el fenerleri, yedek piller ve mobil cihazlar için dolu powerbanklerin hazır tutulması hayati önem taşıyor. İlk yardım malzemeleri ve düzenli kullanılan ilaçların yanı sıra temel hijyen setlerinin de bu acil durum çantalarında yer alması gerektiği vurgulanıyor.

İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, yürütülen bu kampanyanın bir korku atmosferi oluşturmak değil, toplumsal bilinci uyandırmak için tasarlandığını ifade etti. Bakan Verlinden’e göre, evlerde yapılacak küçük çaplı ön hazırlıklar, profesyonel kurtarma ekiplerinin üzerindeki yükü azaltarak kaynakların gerçekten hayati tehlikesi olan kişilere yönlendirilmesine imkan tanıyacak. Kampanya sadece malzeme stoklamayı değil, aynı zamanda aile içi iletişim planlarının yapılmasını da teşvik ediyor. Tahliye anında nerede buluşulacağı ve yardıma muhtaç aile bireylerinin durumu gibi detayların önceden kararlaştırılması, kriz anındaki kaosu engellemenin anahtarı olarak görülüyor. Belçika halkı, ihtiyaç duydukları tüm teknik detaylara ve kişisel hazırlık rehberlerine hükümetin resmi dijital platformları üzerinden erişebiliyor.