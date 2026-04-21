Türkiye'nin En Gizemli 7 Yeri: Bilim Hâlâ Açıklayamıyor!

Dünyada bilinen en eski anıtsal yapı. Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe, MÖ 9500-9600 yıllarına tarihleniyor ve Mısır piramitlerinden yaklaşık 7.000 yıl daha eski.

Asıl şaşırtıcı olan şu: O dönemin insanlarının henüz yerleşik yaşama geçmediği düşünülüyordu. Peki göçebe avcı-toplayıcılar, her biri 10 tona yakın ve yaklaşık 7 metre boyundaki T biçimli dikilitaşları nasıl taşıdı, nasıl dikti?

Yapılar, tamamlandıktan sonra bilinçli biçimde toprak ve çakılla doldurulmuş. Araştırmacılar bunun nedenini hâlâ tartışıyor. Jeomanyetik ölçümler toprağın altında en az 20 anıtsal yapı daha olduğuna işaret ediyor; bunların büyük çoğunluğuna henüz ulaşılamadı.