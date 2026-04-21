Türkiye'nin En Gizemli 7 Yeri: Bilim Hâlâ Açıklayamıyor!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2026 - 09:25

Anadolu binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yaptı ama bazı yerlerin sırrı hâlâ çözülemedi. Türkiye, tarihin sıfır noktasından günümüze uzanan bir coğrafya. Ancak bu topraklarda öyle yerler var ki arkeologlar, jeologlar ve tarihçiler yıllarca çalışsa da tam bir açıklama getiremedi. İşte bilimin bile hâlâ cevap aradığı 7 gizemli yer...

Göbeklitepe - Tarihin Sıfır Noktası

Dünyada bilinen en eski anıtsal yapı. Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe, MÖ 9500-9600 yıllarına tarihleniyor ve Mısır piramitlerinden yaklaşık 7.000 yıl daha eski.

Asıl şaşırtıcı olan şu: O dönemin insanlarının henüz yerleşik yaşama geçmediği düşünülüyordu. Peki göçebe avcı-toplayıcılar, her biri 10 tona yakın ve yaklaşık 7 metre boyundaki T biçimli dikilitaşları nasıl taşıdı, nasıl dikti?

Yapılar, tamamlandıktan sonra bilinçli biçimde toprak ve çakılla doldurulmuş. Araştırmacılar bunun nedenini hâlâ tartışıyor. Jeomanyetik ölçümler toprağın altında en az 20 anıtsal yapı daha olduğuna işaret ediyor; bunların büyük çoğunluğuna henüz ulaşılamadı.

Derinkuyu Yeraltı Şehri - 20.000 Kişilik Gizli Dünya

1963'te bir köylünün evinde tadilat yaparken bodrum katında tuhaf bir boşluğa rastlaması, insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden birini başlattı: Derinkuyu Yeraltı Şehri.

Yaklaşık 85 metre derinliğe ulaşan, ahırları, kiliseleri, okulları, mahzenleri ve 55 metrelik havalandırma bacasıyla tam anlamıyla bir şehir. 20.000 kişiyi barındırabildiği tahmin ediliyor. Ama asıl gizem şu: Tam olarak kimin, ne zaman kazıdığı bilinmiyor. Hitit, Frig, Roma ve Bizans izleri bir arada. Kapadokya'da 150-200 arasında yeraltı şehri olduğu düşünülüyor ve bunları birbirine bağladığı söylenen tüneller henüz bulunamadı.

Nemrut Dağı - Zirvedeki Devler

MÖ 1. yüzyılda Kommagene Krallığı döneminde inşa edildiği düşünülen Nemrut Dağı, 2.150 metre rakımda hem volkanik bir dağ hem de insanlığın yarattığı tarihi bir anıt.

Pers ve Yunan tanrılarına ait devasa heykeller, o dönemin teknolojisiyle dağın tepesine nasıl taşındı? Bu soru hâlâ yanıtsız. Arkeologlar, ibadet merkezinin içinde olduğuna inandıkları kral mezarlığına ve yeraltı tünellerinin büyük çoğunluğuna henüz ulaşamadı.

Ayrıca Nemrut, Türkiye'de yeniden hareketlenme olasılığı en yüksek volkanik dağlardan biri olma özelliğini de koruyor.

Çatalhöyük - Eşitlikçi Uygarlığın Sırrı

1958'de keşfedilen Çatalhöyük, dünyanın en eski ve en kalabalık yerleşim yerlerinden biri. Tarihi Neolitik Çağ'a, yani yaklaşık MÖ 7500'e kadar uzanıyor. Şimdiye kadar yapılan kazılarda en büyük gizemlerden biri ortaya çıktı: Hiçbir yönetici sembolüne, saray ya da anıtsal kamusal yapıya rastlanmadı. Araştırmacılar, bu insanların olağanüstü eşitlikçi bir toplum yapısında yaşadığını düşünüyor.

Peki nasıl örgütlendiler? Toplumsal hiyerarşi olmadan bu kadar büyük bir kalabalık nasıl bir arada yaşadı? Cevap hâlâ araştırılıyor.

Blaundrus Antik Kenti - Anadolu’nun Stonehenge’i

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, İskender dönemine dayandığı düşünülen Blaundrus, ziyaret edenlerin 'Anadolu'nun Stonehenge'i' demesine neden olan bir yer. Taşların belirli bir düzende ve matematiksel bir hassasiyetle dizilmiş olması, dönemin koşulları düşünüldüğünde nasıl mümkün olduğunu açıklamayı güçleştiriyor. İngiliz Stonehenge'iyle olan yapısal benzerlikleri araştırmacıların dikkatini çekiyor. Bölge hâlâ yeterince araştırılmış değil; kazı çalışmaları oldukça sınırlı kaldı.

Hierapolis Plüton Kapısı - Ölüm Geçidi

Pamukkale yakınlarındaki Hierapolis antik kentinde yer alan bu kapı, antik çağlarda Romalılar tarafından ölüm tanrısı Plüton'a adanmıştı ve 'Cehennem'e açılan kapı' olarak biliniyordu. İçeri giren hayvanların kısa sürede can verdiği raporlandı. Rahipler ise sağ salim çıkıyordu; bu durum onlara kutsal güce sahip oldukları izlenimini veriyordu. Bilim insanları 2013 yılında sırrı çözdü: Kapı, zemin seviyesinde yoğunlaşan yüksek konsantrasyonlu karbondioksit gazı yayıyor. Hayvanlar öne eğildiğinde gaz soluyarak ölüyor, ayakta duran insanlar ise gazın üzerinde kaldığı için hayatta kalıyor. Antik rahiplerin bunu bile bile kullandığı düşünülüyor; ama nasıl fark ettikleri hâlâ tartışmalı.

Bingöl Yüzen Adalar - Rüzgara Göre Hareket Edenler

Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında küçük bir gölde, bitkisel örtüden oluşan üç küçük ada var. Bu adalar mevsim ve rüzgâr yönüne göre gölün farklı noktalarına hareket ediyor. Türkiye'de tescilli doğal anıt statüsünde bulunan bu adalar, oluşum mekanizması tam olarak ortaya konulamamış nadir doğa olaylarından biri. Bataklık bitkileri ve organik tortu katmanlarının yüzey gerilimi ile rüzgârın birlikteliğinde oluştuğu tahmin ediliyor; ancak bu kadar uzun süre nasıl bütünlüklerini koruduklarına dair kapsamlı bir bilimsel çalışma henüz yapılmadı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
