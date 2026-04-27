Açlık Grevindeki Madenci Elindeki Pazar Listesini Göstererek İsyan Etti

Tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle sekiz gündür açlık grevlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek üzere bir araya geldi.

Polis müdahalesiyle karşılaşan madencilerin yaşatılanlara isyan etti. Bir madenci elinde alışveriş listesini göstererek şu sözlerle tepki gösterdi:

'Bunu almak bu kadar mı zor? Ben bunu alamadım. Ekmeğimi almak istiyorum. Çoluğumun çocuğumun rızkını istiyorum. Bir insana laf söylemek bu kadar mı zor? Ben utanıyorum! Lanet olsun. Ülkenin artık duyarlı olmasını istiyorum. Bizden sorumlu olanlar gelsin. Kızımın, oğlumun hakkını versin. Yazıklar olsun! Kendimizi öldürelim kurtulalım!'