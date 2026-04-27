Açlık Grevindeki Madenci Elindeki Pazar Listesini Göstererek İsyan Etti

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.04.2026 - 16:27

Doruk Madencilik işçilerinin açlık grevinin 8'inci gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürüyüşüne polis müdahale etti. Yaşananlara isyan eden bir madenci elindeki alışveriş listesini göstererek 'Ben bunu alamadım. Ekmeğimi almak istiyorum, çoluğumun çocuğumun rızkını istiyorum' dedi.

"Ekmeğimi almak istiyorum. Çoluğumun çocuğumun rızkını istiyorum."

Tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle sekiz gündür açlık grevlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek üzere bir araya geldi. 

Polis müdahalesiyle karşılaşan madencilerin yaşatılanlara isyan etti. Bir madenci elinde alışveriş listesini göstererek şu sözlerle tepki gösterdi:

'Bunu almak bu kadar mı zor? Ben bunu alamadım. Ekmeğimi almak istiyorum. Çoluğumun çocuğumun rızkını istiyorum. Bir insana laf söylemek bu kadar mı zor? Ben utanıyorum! Lanet olsun. Ülkenin artık duyarlı olmasını istiyorum. Bizden sorumlu olanlar gelsin. Kızımın, oğlumun hakkını versin. Yazıklar olsun! Kendimizi öldürelim kurtulalım!'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
