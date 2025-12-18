onedio
Şevval Şahin Kimdir? Şevval Şahin Gözaltına mı Alındı? Şevval Şahin Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.12.2025 - 10:48

Şevval Şahin, sosyal medyadan ve magazin gündeminde bir an olsun düşmüyor! Peki, sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Miss Turkey 2018 güzellik yarışması birincisi Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı? Kendisi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik!

Şevval Şahin Kimdir?

Şevval Şahin, 2018 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde ederek adını duyurmuş, ardından modellik kariyerine adım atmıştır. 

Londra'da moda eğitimi alan Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor ve ülkemizin popüler influencer'ları arasında yer alıyor. Kombinleri, renkli kişiliği, Türkçe İngilizce karışık konuşmalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Şevval Şahin Kaç Yaşında?

Şevval Şahin, 13 Eylül 1999 doğumludur ve şu an itibariyle 25 yaşındadır. Başak burcu olan Şahin, 1.82 cm boyunda ve yaklaşık 51-55 kg ağırlığındadır. 

Uzun boyu ve ince fiziğiyle modellik kariyerinde öne çıkan isimlerden biri olmasının yanı sıra, yaptırdığı estetik müdahalelerle de sık sık dikkat çekmektedir.

Şevval Şahin Aslen Nereli?

Şevval Şahin, 13 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Sivaslı bir baba ve Azeri kökenli bir annenin kızıdır. 6 yaşında ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşınarak Londra'da yaşamaya başlamıştır.

Eğitim hayatına Londra'da devam eden Şevval Şahin, University of East London'da Moda Pazarlama (Fashion Marketing) bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Aile yapısı hakkında kamuoyuna yansıyan sınırlı bilgiler bulunmaktadır. Ancak, ablası Ceyda Şahin'in 2025 yılında 'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasına katılmasıyla dikkat çektiği bilinmektedir. Ceyda Şahin, moda dünyasına olan ilgisiyle tanınmakta ve uzun süre Londra'da yaşamıştır.

Şevval Şahin Kariyer Başlangıcı

2018 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden Şevval Şahin, bu başarıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Miss Turkey Sonrası Tepkiler ve Popülerlik Miss Turkey tacını takmasının ardından Şevval Şahin, çeşitli eleştirilerle karşılaştı. Özellikle estetik operasyonlar geçirdiği iddiaları ve geçmişine dair paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Güzellik yarışmasında estetik müdahalelerin adil olup olmadığını sorguladı. Şahin ise bu eleştirilere karşı sessizliğini koruyarak kariyerine odaklandı.

Şevval Şahin'in Özel Hayatı

Şevval Şahin'in özel hayatı, kariyeri kadar dikkat çekici ve magazin gündeminde sıkça yer alan konulardan biri.

İlk olarak, İngiltere'de tanıştığı Pakistan asıllı iş insanı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile ilişkisi basına yansıyan Şevval Şahin, bu birlikteliği kısa bir süre sonra sona erdirdi.

Daha sonra, sosyal medya fenomeni ve iş insanı Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı ilişkiyle gündeme oturdu. Bu birliktelik, zaman zaman yaşanan ayrılıklar ve barışmalarla gündeme geldi. Özellikle Aral'ın kıskançlık krizine girerek, Şevval Şahin ile yemek yiyen Sabancı ailesinin torunu Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize atması magazin dünyasında sansasyon yarattı.

Aral'dan sonra işletmeci Murat Kazancıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Şevval Şahin, Kazancıoğlu'nun ailesinin bu ilişkiye onay vermediği vermemesi üzerine ayrılığa karar verdi.

Son olarak, Şevval Şahin'in adı iş insanı Burak Ateş ile anıldı. Çift, Türkbükü'nde demirledikleri teknede romantik anlar yaşarken görüntülenmişti.

Şevval Şahin'in Öne Çıkan Açıklamaları

  • “19 yaşıma kadar Türkçe konuşamıyordum”

  • Londra’da büyüyen Şevval Şahin, Türkçesinin yetersizliği nedeniyle eleştirilince, 19 yaşına kadar Türkçe konuşamadığını ve İngilizce'nin ana dili olduğunu belirtti. 

  • “Türkiye’de 3 ay kalınca daralıyorum”

  • Armağan Çağlayan’ın programında, Türkiye'de uzun süre kalmanın kendisini daralttığını ve İstanbul'da turist gibi hissettiğini ifade etti. 

  • Cinsellik ilişkinin yarısından fazlası”

  • Bir programda, cinselliğin bir ilişkinin yarısından fazlasını oluşturduğunu ve kötü bir cinsel uyumun ilişkiyi sürdürülemez kıldığını söyledi. 

  • “Platonik aşkı hiç deneyimlemedim”

  • Oya Çınar ile yaptığı röportajda, platonik aşk yaşamadığını çünkü aşık olduğu kişinin de ona aşık olduğunu belirtti. 

  • “Cool olmak için İngilizce konuşmadım”

  • Yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla eleştirilince, İngilizce'nin ana dili olduğunu ve havalı görünmek için böyle konuşmadığını açıkladı. 

  • “Ayrıldık ama arkadaş kalacağız”

  • Yiğit Marcus Aral ile ayrılığı sonrası takipçilerine üzülmemelerini ve arkadaş olarak kalacaklarını söyledi. 

  • “Akıllı adam seksidir”

  • Zekayı ve gücü sevdiğini, akıllı erkeklerin seksi olduğunu ifade etti. 

  • “Kendimi turist gibi hissediyorum”

  • İstanbul'da yaşarken kendini turist gibi hissettiğini ve bir yere ait olmak istemediğini belirtti.

Şevval Şahin'in Yer Aldığı Diziler ve Filmler

Şevval Şahin'in bugüne kadar herhangi bir dizi ya da sinema filminde oyuncu olarak yer almadı. Ancak, verdiği röportajlarda oyunculuğa olan ilgisini dile getirmiştir. 

Örneğin, bir programda 'Oyunculuk çok kazandırıyor ama?' şeklinde bir ifade kullanarak bu alana olan ilgisini belirtmiştir.  

Şevval Şahin, modellik kariyerine ve sosyal medya paylaşımlarına odaklanmış olup, oyunculuk alanında henüz bir projede yer almamıştır.

Şevval Şahin'in Öne Çıkan Defileleri ve Katılımları

Şevval Şahin, Star Luxury Style markasının Türkiye'deki ilk defilesinde baş manken olarak podyuma çıktı. 36 parçalık Fast Couture 2024 koleksiyonunun sergilendiği bu etkinlikte, finalde ismi açıklanmayan dünyaca ünlü bir yıldız için hazırlanan özel tasarımı sundu. 

Şahin, Victoria's Secret'ın 2024 defilesinde podyuma çıkarak uluslararası alanda da dikkat çekti. Bu katılımı, onun global moda sahnesindeki yerini pekiştirdi. 

  • İzmir IF Wedding Fashion Week (2025)

Ünlü modacı Filiz Çekil'in açılış defilesinde Özge Ulusoy ile birlikte podyuma çıkan Şevval Şahin, etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 

  • Nihan Peker Defilesi – İstanbul Moda Haftası (Mart 2022)

İstanbul Moda Haftası kapsamında düzenlenen Nihan Peker defilesine katılan Şahin, burada da podyumda yer aldı.

  • Cihan Nacar 10. Yıl Özel Defilesi (2023)

Tasarımcı Cihan Nacar'ın 10. yıl özel defilesinde derin bacak dekolteli elbisesiyle podyuma çıkan Şevval Şahin, cesur tarzıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  • Paris'te Düzenlenen Özel Etkinlik 

Şevval Şahin, iş insanı Burak Ateş ile birlikte Paris'te düzenlenen ve yaklaşık 1 milyon dolara mal olan özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Bu etkinlik, onun uluslararası sosyal çevrelerdeki etkinliğini göstermektedir.

Şevval Şahin'in Ödülleri ve Adaylıkları

Ödüller

  • Miss Turkey 2018 – Miss World Turkey Birinciliği

  • Şevval Şahin, 24 Eylül 2018'de düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birincilik elde ederek 'Miss World Turkey 2018' unvanını kazanmıştır. Bu başarıyla Türkiye'yi Çin'in Sanya kentinde düzenlenen Miss World 2018 yarışmasında temsil etmiştir. 

Adaylıklar

  • Miss World 2018 Katılımı

  • Miss Turkey 2018 birincisi olarak Türkiye'yi Miss World 2018 yarışmasında temsil eden Şevval Şahin, ilk 30 finalist arasına girememiştir. Yarışma sonunda Meksikalı Vanessa Ponce de Leon birinci seçilmiştir.

Şevval Şahin Gözaltına mı Alındı?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün de bulunduğu toplam 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Yapılan tespitlerde Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin yurt dışında olduğu belirlenirken; Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

Operasyon kapsamında ayrıca İrem Sak, Danla Bilic ve Aleyna Tilki’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

