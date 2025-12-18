Şevval Şahin Kimdir? Şevval Şahin Gözaltına mı Alındı? Şevval Şahin Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Şevval Şahin'in özel hayatı, kariyeri kadar dikkat çekici ve magazin gündeminde sıkça yer alan konulardan biri.

İlk olarak, İngiltere'de tanıştığı Pakistan asıllı iş insanı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile ilişkisi basına yansıyan Şevval Şahin, bu birlikteliği kısa bir süre sonra sona erdirdi.

Daha sonra, sosyal medya fenomeni ve iş insanı Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı ilişkiyle gündeme oturdu. Bu birliktelik, zaman zaman yaşanan ayrılıklar ve barışmalarla gündeme geldi. Özellikle Aral'ın kıskançlık krizine girerek, Şevval Şahin ile yemek yiyen Sabancı ailesinin torunu Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize atması magazin dünyasında sansasyon yarattı.

Aral'dan sonra işletmeci Murat Kazancıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Şevval Şahin, Kazancıoğlu'nun ailesinin bu ilişkiye onay vermediği vermemesi üzerine ayrılığa karar verdi.

Son olarak, Şevval Şahin'in adı iş insanı Burak Ateş ile anıldı. Çift, Türkbükü'nde demirledikleri teknede romantik anlar yaşarken görüntülenmişti.