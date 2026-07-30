Ev Yapımı Bir “Latte”nin Mükemmellik Seviyesini Belirleyen 10 Detay

Evde latte yapmakta ne var ya diyenlerden misin? Kolay gibi görünse de lezzetli bir latte yapmanın önemli detayları vardır! Kahve çekirdeğinden bardağına kadar dikkat edildiği zaman harika bir latte hazırlayabilirsin.

Eğer bir barista gibi latte yapmak istiyorsan bu adımları uygulayabilirsin. Bu içerikten sonra kahveni keyifle yudumlayabilirsin!