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Ev Yapımı Bir “Latte”nin Mükemmellik Seviyesini Belirleyen 10 Detay

etiket Ev Yapımı Bir “Latte”nin Mükemmellik Seviyesini Belirleyen 10 Detay

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
30.07.2026 - 12:31
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Evde latte yapmakta ne var ya diyenlerden misin? Kolay gibi görünse de lezzetli bir latte yapmanın önemli detayları vardır! Kahve çekirdeğinden bardağına kadar dikkat edildiği zaman harika bir latte hazırlayabilirsin. 

Eğer bir barista gibi latte yapmak istiyorsan bu adımları uygulayabilirsin. Bu içerikten sonra kahveni keyifle yudumlayabilirsin!

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1. İlk olarak taze kahve çekirdeği al.

İlk ve en önemli adım! Kaliteli ve taze kahve çekirdeği almalısın. Eğer elinde aylar önce kavrulmuş çekirdekler varsa büyük ihtimalle aromalarını kaybetmişlerdir. Bu yüzden yeni kavrulmuş çekirdekleri tercih etmelisin. Böylece espressoya hem kokusunu hem de tadını çok güzel verir.

2. Çekirdeği demlemeden önce öğüt.

Çekirdek öğütüldükten sonra çok beklerse aromasını kaybeder... Bu yüzden kullanacağın zaman öğütmen önemli. Kahvenin doğal yağlarını ve aromasını korumuş olursun. Latteye belirgin bir kahve tadı katar. 

Ayrıca öğütülme derecesi de çok önemlidir. Eğer çok ince öğütürsen acı bir tat oluşur. Kalın olursa da espresso sulu olur. Bu yüzden tam kararında öğütmelisin.

3. Sıra geldi espresso hazırlamaya!

Lattenin temelinde espresso vardır. Haliyle espressonun güzel olması gerekiyor. Yoksa süt kahvenin tadını bastırır. Dengeli, aromatik ve kremalı bir espresso hazırladığında daha lezzetli bir latte elde edersin. Bu aşama en çok özen göstermen gereken yer olabilir!

4. Sütün kalitesine dikkat et.

Süt sayesinde sadece köpük elde etmezsin, aynı zamanda kahvenin tadını da etkilersin. Taze süt kullandığın zaman daha yumuşak bir içim sunar. Yağ oranına da dikkat etmelisin. Kadifemsi bir köpük için uygun yağ oranına sahip süt tercih edilmelidir. 

Eğer bitkisel süt kullanıyorsan barista serilerine bakmanı öneririz. Köpürmesi daha kolay olacaktır.

5. Sütün sıcaklığını abartma.

Sütü fazla ısıtırsan doğal şekerleri yanar. Doğal şekerler yanarsa sütün tatlılığına da güle güle dersin... Ilık sıcaklıktaki süt sayesinde daha yumuşak bir içim elde edersin. Ayrıca köpüğü de daha uzun süre dayanır.

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6. Köpüğün dokusu önemli.

Tadı tabii ki güzel olmalı ama aynı zamanda görünüşüne ve içim hissine de dikkat etmeliyiz. Köpük kısmında kalın baloncuklar istenmez. Kadifemsi ve pürüzsüz bir görünüm olmalıdır. Buna mikro köpük denir. Lattenin daha estetik görünmesini sağlar ve içimini de yumuşatır.

7. Süt ve kahve dengesini koru.

Latte, kahvenin tadını tamamen saklamak demek değildir. Hem sütün hem de kahvenin birbirini desteklemesi gerekir. Bu yüzden dengeli oranlarda eklemelisin. Ne süt baskın olsun ne de kahve... İki tat uyum içinde olduğunda lezzetli bir latte ortaya çıkar.

8. Bardağı önceden ısıt.

Soğuk bardağa kahveyi dökersen çok çabuk ısısını kaybeder. Haliyle lezzeti de değişir. Bardağı sıcak suyla birkaç saniye ısıtmalısın. Bu sayede kahven uzun süre ideal sıcaklıkta kalır. Minik gibi dursa da önemli bir detaydır.

9. Latte art yapmayı dene.

Tabii şart olan bir şey değil. Kalp, lale ya da kuğu gibi mükemmel desenler yapman beklenemez. Yine de sütü doğru bir şekilde dökerek desenler oluşturabilirsin. Hem bu süreç kahve hazırlamayı daha eğlenceli hâle getirir.

10. Son olarak kahveyi bekletmeden tüket.

Latteyi hazırladıktan sonra uzun süre bekletmemelisin. Köpüğün yapısı bozulur, sıcaklığı azalır ve aroması da canlılığını kaybeder. Bu yüzden hazırladıktan hemen sonra içmelisin. Lezzetini çok daha iyi duyumsamış olursun!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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