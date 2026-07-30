Ev Yapımı Bir “Latte”nin Mükemmellik Seviyesini Belirleyen 10 Detay
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Evde latte yapmakta ne var ya diyenlerden misin? Kolay gibi görünse de lezzetli bir latte yapmanın önemli detayları vardır! Kahve çekirdeğinden bardağına kadar dikkat edildiği zaman harika bir latte hazırlayabilirsin.
Eğer bir barista gibi latte yapmak istiyorsan bu adımları uygulayabilirsin. Bu içerikten sonra kahveni keyifle yudumlayabilirsin!
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1. İlk olarak taze kahve çekirdeği al.
2. Çekirdeği demlemeden önce öğüt.
3. Sıra geldi espresso hazırlamaya!
4. Sütün kalitesine dikkat et.
5. Sütün sıcaklığını abartma.
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6. Köpüğün dokusu önemli.
7. Süt ve kahve dengesini koru.
8. Bardağı önceden ısıt.
9. Latte art yapmayı dene.
10. Son olarak kahveyi bekletmeden tüket.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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