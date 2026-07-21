Kitabı Satsın Diye Yarışma Düzenledi: Kurallardaki Tek Hata Onu İflas Ettirdi
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Bir kitabın çok satması genellikle yazarı için başarı anlamına geliyor. İngiliz yazar Edgar Wallace ise ilk polisiye romanını 38 bin adet satmasına rağmen yarışma kurallarında yaptığı tek hata yüzünden kazandığından çok daha fazlasını ödemek zorunda kaldı ve sonunda iflas etti.
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Romanın çözümünü kitaptan çıkarıp yarışmaya dönüştürdü
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Kurallara yalnızca bir kişinin kazanabileceğini yazmayı unuttu
Kitap 38 bin sattı ancak Wallace yine de iflas etti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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