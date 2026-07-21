Kitabı Satsın Diye Yarışma Düzenledi: Kurallardaki Tek Hata Onu İflas Ettirdi

Edgar Wallace, 1905 yılında ilk polisiye romanı The Four Just Men’i yayımlamaya hazırlanıyordu. Hikâye, yasaların cezalandıramadığı kişilere kendi yöntemleriyle adalet dağıtan dört kanun kaçağını ve öldürmeyi planladıkları İngiliz bakanı konu alıyordu.

Romanın merkezinde, bütün güvenlik önlemlerine rağmen kilitli bir odada gerçekleştirilen gizemli bir cinayet bulunuyordu. Wallace, katillerin cinayeti nasıl işlediğini kitabın ilk baskısında açıklamadı. Bunun yerine okurlardan yöntemi tahmin etmelerini istedi ve doğru cevabı bulanlara para ödülü vereceğini duyurdu.

Yarışmada birinciye 250, ikinciye 200 ve üçüncüye 50 sterlin verilmesi planlandı. Wallace başlangıçta toplam ödülü 1000 sterlin olarak belirlemek istemiş ancak çalışma arkadaşlarının uyarısıyla miktarı 500 sterline düşürmüştü. Yine de reklam için gazetelere, otobüslere, afişlere ve el ilanlarına yaklaşık 2 bin sterlin harcadı.