article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kitabı Satsın Diye Yarışma Düzenledi: Kurallardaki Tek Hata Onu İflas Ettirdi

Kitabı Satsın Diye Yarışma Düzenledi: Kurallardaki Tek Hata Onu İflas Ettirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 12:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir kitabın çok satması genellikle yazarı için başarı anlamına geliyor. İngiliz yazar Edgar Wallace ise ilk polisiye romanını 38 bin adet satmasına rağmen yarışma kurallarında yaptığı tek hata yüzünden kazandığından çok daha fazlasını ödemek zorunda kaldı ve sonunda iflas etti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Romanın çözümünü kitaptan çıkarıp yarışmaya dönüştürdü

Romanın çözümünü kitaptan çıkarıp yarışmaya dönüştürdü

Edgar Wallace, 1905 yılında ilk polisiye romanı The Four Just Men’i yayımlamaya hazırlanıyordu. Hikâye, yasaların cezalandıramadığı kişilere kendi yöntemleriyle adalet dağıtan dört kanun kaçağını ve öldürmeyi planladıkları İngiliz bakanı konu alıyordu.

Romanın merkezinde, bütün güvenlik önlemlerine rağmen kilitli bir odada gerçekleştirilen gizemli bir cinayet bulunuyordu. Wallace, katillerin cinayeti nasıl işlediğini kitabın ilk baskısında açıklamadı. Bunun yerine okurlardan yöntemi tahmin etmelerini istedi ve doğru cevabı bulanlara para ödülü vereceğini duyurdu.

Yarışmada birinciye 250, ikinciye 200 ve üçüncüye 50 sterlin verilmesi planlandı. Wallace başlangıçta toplam ödülü 1000 sterlin olarak belirlemek istemiş ancak çalışma arkadaşlarının uyarısıyla miktarı 500 sterline düşürmüştü. Yine de reklam için gazetelere, otobüslere, afişlere ve el ilanlarına yaklaşık 2 bin sterlin harcadı.

Kurallara yalnızca bir kişinin kazanabileceğini yazmayı unuttu

Kurallara yalnızca bir kişinin kazanabileceğini yazmayı unuttu

Wallace yarışmayı hazırlarken ödül miktarlarını ayrıntılı biçimde yazdı ancak her kategoride yalnızca bir kazanan seçileceğini belirtmeyi unuttu. Kuralların hukuki anlamı, doğru cevabı veren her okurun ilgili kategorideki ödülün tamamını almaya hak kazanmasıydı.

Yazar, cinayetin çözümünü çok az kişinin bulabileceğini düşünüyordu. Ancak beklediğinden çok daha fazla okur doğru cevaba ulaştı. Hatta bazı kişiler çözümü diğer yarışmacılara satarak onların da ödül talep edebilmesini sağlayan küçük bir kazanç kapısı oluşturdu.

Wallace’ın 500 sterlinle sınırlı kalacağını düşündüğü yarışmanın maliyeti böylece katlanarak büyüdü. Ödemelerin gecikmesi üzerine yarışmanın sahte olduğu yönünde söylentiler yayılmaya başladı. Wallace’ın çalıştığı gazetenin sahibi Alfred Harmsworth, hem borçları kapatmak hem de gazetenin itibarını korumak için devreye girmek zorunda kaldı.

Kitap 38 bin sattı ancak Wallace yine de iflas etti

Kitap 38 bin sattı ancak Wallace yine de iflas etti

Wallace’ın sıra dışı reklam kampanyası aslında işe yaramıştı. The Four Just Men kısa sürede çok satan bir romana dönüştü ve yaklaşık 38 bin adet satıldı. Ancak reklam giderleriyle yarışma borçları, kitabın sağladığı gelirin çok üzerine çıktı.

Wallace daha sonra anılarında 38 bin kitap satmasına rağmen yaklaşık 1400 sterlin kaybettiğini yazdı. Borçlarını ödeyebilmek için The Four Just Men kitabının ve devam hikâyelerinin yayın haklarını yalnızca 75 sterlin karşılığında satmak zorunda kaldı. Ardından hakkında iflas kararı verildi.

Bu başarısızlık Wallace’ın yazarlık kariyerini tamamen bitirmedi. İlerleyen yıllarda 170’ten fazla roman ve yüzlerce kısa hikâye yazarak dönemin en üretken polisiye yazarlarından biri oldu. Ayrıca ölümünden kısa süre önce King Kong filminin senaryo çalışmalarına katkıda bulundu ancak ilk romanını tanıtmak için düzenlediği kadar riskli bir yarışmayı bir daha tekrarlamadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın