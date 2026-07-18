Tekirdağ'da Bir İmamın Dualarla Açtığı Tekel Bayi İlginç Görüntülere Neden Oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayisinin açılışında yaşananlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Açılış törenine katılarak dua eden bir imamın görüntüleri kısa sürede gündem olurken, olay kamuoyunda tartışma yarattı.

Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan imam, açılışa davet edildiğini ancak iş yerinin tekel bayisi olduğunu sonradan fark ettiğini söyledi. Açıklamasını Facebook hesabından paylaşan imamın sözleri tepkileri dindirmedi.