Tekirdağ'da Bir İmamın Dualarla Açtığı Tekel Bayi İlginç Görüntülere Neden Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayisinin açılışında yaşananlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Açılış törenine katılarak dua eden bir imamın görüntüleri kısa sürede gündem olurken, olay kamuoyunda tartışma yarattı.
Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan imam, açılışa davet edildiğini ancak iş yerinin tekel bayisi olduğunu sonradan fark ettiğini söyledi. Açıklamasını Facebook hesabından paylaşan imamın sözleri tepkileri dindirmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İmam iş yerinin tekel bayi olduğunu bilmediğini savundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın