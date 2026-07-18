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Tekirdağ'da Bir İmamın Dualarla Açtığı Tekel Bayi İlginç Görüntülere Neden Oldu

Tekirdağ'da Bir İmamın Dualarla Açtığı Tekel Bayi İlginç Görüntülere Neden Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2026 - 19:39
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayisinin açılışında yaşananlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Açılış törenine katılarak dua eden bir imamın görüntüleri kısa sürede gündem olurken, olay kamuoyunda tartışma yarattı.

Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan imam, açılışa davet edildiğini ancak iş yerinin tekel bayisi olduğunu sonradan fark ettiğini söyledi. Açıklamasını Facebook hesabından paylaşan imamın sözleri tepkileri dindirmedi.

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Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İmam iş yerinin tekel bayi olduğunu bilmediğini savundu.

İmam iş yerinin tekel bayi olduğunu bilmediğini savundu.

Tepkilerin odağındaki imam, yaptığı açıklamada açılışa davet edilirken iş yerinin tekel bayisi olduğunun kendisine söylenmediğini belirtti. Alana vardığında araçtan iner inmez eline mikrofon verildiğini ifade eden imam, iş yerinde alkollü içki satıldığını fark edince duayı tamamlamadan tören alanından ayrıldığını söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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