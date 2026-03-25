"Süper Dadı" Programı ile Hafızamıza Kazınan 'Allahsız Buğra' Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

"Süper Dadı" Programı ile Hafızamıza Kazınan 'Allahsız Buğra' Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.03.2026 - 14:10

Bir dönem televizyonlarda yayınlanan Süper Dadı programı, özellikle ebeveynlerin oldukça ilgisini çekiyordu. Program çocuk yetiştirme konusunda ciddi zorluklar yaşayan ailelere konuk olan ve disiplin sorunlarını çözmeye çalışan dünyaca ünlü bir reality şov formatıydı ve ülkemizde de oldukça sevildi.

Programda, kardeşine olan tavırlarıyla hafızalarımıza kazınan Buğra isimli çocuk yıllar sonra ortaya çıktı. Gizem Bilig ile verdiği röportaj, özellikle programın sıkı takipçilerinin beğenisini topladı.

Türkiye'deki ve dünyadaki Süper Dadı formatı, pedagojik açıdan bugün oldukça tartışmalı. Peki program gerçekten problemli miydi?

Türkiye'deki ve dünyadaki Süper Dadı formatı, pedagojik açıdan bugün oldukça tartışmalı. Peki program gerçekten problemli miydi?

Neden Eleştiriliyor?

  • Düşünme Koltuğu (Cezalandırma): En çok eleştirilen yöntem. Modern pedagoji, çocuğu yalnızlaştırarak verilen bu cezaların çocukta 'terk edilme korkusu' ve 'değersizlik' hissi yarattığını savunur. Çocuk o koltukta hatasını düşünmez; genellikle öfke veya utanç hisseder.

  • Koşullu Sevgi ve İlgi: 'Sözümü dinlersen yıldız alırsın, dinlemezsen koltuğa gidersin' yaklaşımı, çocuğun içsel motivasyon geliştirmesini engeller. Çocuk doğruyu yapmak yerine ödüle ulaşmaya veya cezadan kaçmaya odaklanır.

  • Duyguların İhmali: Programda genellikle 'davranışın kendisine' odaklanılır. Oysa çocukların hırçınlığı genellikle karşılanmamış bir ihtiyacın veya duygunun dışavurumudur. Duyguyu anlamadan sadece davranışı bastırmak, sorunun ileride başka bir şekilde patlak vermesine yol açabilir.

  • Mahremiyet İhlali: Çocuğun en savunmasız, ağladığı veya kriz geçirdiği anların milyonlar önünde sergilenmesi, çocuğun kişilik hakları ve gelecekteki psikolojisi açısından ciddi bir etik sorundur.

Hangi Noktalarda Haklıydı?

  • Sınır İhtiyacı: Programın en doğru vurgusu, çocukların sağlıklı gelişimi için net sınırlara ve bir rutine ihtiyaç duymasıydı. Kaos içindeki ailelere bir düzen getirdi.

  • Ebeveyn Tutarlılığı: Anne ve babanın farklı dillerden konuşmasının çocuğu nasıl manipülasyona ittiğini ve kafasını karıştırdığını net bir şekilde gösterdi.

  • Kararlılık: Ebeveynlere, çocukla pazarlık yapmak yerine sakin ama kararlı bir duruş sergilemenin önemini öğretti.

👇

👇
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
