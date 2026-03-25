"Süper Dadı" Programı ile Hafızamıza Kazınan 'Allahsız Buğra' Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Düşünme Koltuğu (Cezalandırma): En çok eleştirilen yöntem. Modern pedagoji, çocuğu yalnızlaştırarak verilen bu cezaların çocukta 'terk edilme korkusu' ve 'değersizlik' hissi yarattığını savunur. Çocuk o koltukta hatasını düşünmez; genellikle öfke veya utanç hisseder.

Koşullu Sevgi ve İlgi: 'Sözümü dinlersen yıldız alırsın, dinlemezsen koltuğa gidersin' yaklaşımı, çocuğun içsel motivasyon geliştirmesini engeller. Çocuk doğruyu yapmak yerine ödüle ulaşmaya veya cezadan kaçmaya odaklanır.

Duyguların İhmali: Programda genellikle 'davranışın kendisine' odaklanılır. Oysa çocukların hırçınlığı genellikle karşılanmamış bir ihtiyacın veya duygunun dışavurumudur. Duyguyu anlamadan sadece davranışı bastırmak, sorunun ileride başka bir şekilde patlak vermesine yol açabilir.