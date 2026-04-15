article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Torun Sevgisi Engel Tanımadı: Gençliğinde Fırsat Bulamamıştı, 74 Yaşında Yapıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 11:12

Samsun’da yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Çilek, İngiltere’de yaşayan ve Türkçe bilmeyen 8 yaşındaki torunuyla iletişim kurabilmek için ders sıralarına geri döndü. 'Torunum Türkiye’den kopmasın' diyen azimli dede, şimdi halk eğitim merkezinde harıl harıl İngilizce çalışıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevginin aşamayacağı engel olmadığını kanıtlayan Ahmet Çilek, torun hasretini dindirmek için teknolojiyle değil, lisanla çözüm buldu.

Atakum ilçesinde ikamet eden emekli Çilek, İngiltere’nin Birmingham şehrinde yaşayan torunu Jaime Lus ile görüntülü konuşurken yaşanan 'sessizliğe' son vermek için kolları sıvadı.

İngilizce kursuna başlama hikayesini samimiyetle anlatan Ahmet Çilek, dil bilmemenin aralarına ördüğü duvarı şu sözlerle ifade etti:

'Torunumla sanal medya üzerinden konuşmaya çalışıyoruz ama anlaşamıyoruz. Çünkü o Türkçe bilmiyor, ben de İngilizce bilmiyorum. Onun öğrenmesini bekleyene kadar ben İngilizce öğrenmeye karar verdim. Görüntülü görüşüyoruz ama Türkçe bilmediği için pek de anlaşamıyorduk. Sırf onun için buraya geliyorum.'

İki ay önce İlkadım Halk Eğitim Merkezi’nde temel eğitime başlayan Çilek, sadece iletişim kurmayı değil, kültür elçiliği yapmayı da hedefliyor.

İngilizceyi öğrendiğinde sadece torunuyla değil, damadıyla da rahatça konuşabileceğini belirten Çilek, endişesini ve hedefini şöyle özetledi:

'İngilizceyi öğrendiğim zaman torunuma onu sevdiğimi söyleyeceğim. Türkiye’ye alışmasını isteyeceğim. Zaten bir tane torunum var. O da Türkiye’den koparsa biz yalnız kalacağız. Türkiye’yi onlara tanıtacağım, İngilizce olarak anlatacağım. Buradan bu dili öğrenip öyle çıkacağım.'

Şu an başlangıç seviyesinde olan Ahmet Çilek, sınıftaki azmiyle hem öğretmenlerine hem de genç kursiyerlere örnek oluyor.

'Torunum büyüyünce Türkçeyi belki öğrenir belki öğrenemez ama ben azmettim' diyen Çilek, 74 yaşında öğrenci olmanın gururunu yaşıyor.

Samsunlu dedenin tek hayali, önümüzdeki yıl torunuyla karşılıklı oturup tercümana ihtiyaç duymadan uzun uzun sohbet edebilmek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın