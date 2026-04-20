Çamaşır Makinesine Alüminyum Folyo Atanların Bilmediği Şey

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 14:46

Çamaşır yıkama rutinini kolaylaştırmak için internette yayılan 'mucizevi' yöntemlere bir yenisi daha eklendi: Çamaşır makinesine alüminyum folyo atmak. Ancak bu yöntem, beklediğiniz faydayı sağlamak yerine sevdiğiniz kıyafetlere ve pahalı makinenize veda etmenize neden olabilir.

İşte çamaşır makinesine alüminyum folyo atanların bilmesi gereken riskler...

Sosyal medyada hızla yayılan bir ipucuna göre; deterjan ve yumuşatıcının yanına buruşturulmuş iki adet alüminyum folyo topu eklemek, çamaşır gününü dertten kurtarıyor.

Peki, bu iddia ne kadar gerçekçi? Bu yöntemi savunanlar, folyo toplarının makine içinde üç temel görevi üstlendiğini ileri sürüyor:

Statik Elektriği Önlemek: Çamaşırların birbirine sürtünerek elektriklenmesini engellemek.

Topaklanmayı Azaltmak: Giysileri birbirinden ayırarak daha iyi yıkanmalarını sağlamak ve tüy birikimini önlemek.

Karıştırıcı Etkisi: Eski tip makinelerdeki gibi çamaşırları sürekli hareket ettirerek kirlerin daha kolay çıkmasını sağlamak.

Her ne kadar kulağa cazip gelse de, uzmanlar bu yöntemin ciddi riskler barındırdığı konusunda uyarıyor.

İşte oluşabilecek zararlar:Hassas Kumaşlara Elveda: Folyonun keskin kenarları yıkama sırasında hassas giysilere takılabilir, ipliklerini çekebilir veya kumaşın aşınmasına neden olarak eşyalarınızı mahvedebilir.

Tambur Çizilmeleri: Sertleşen folyo topları, çamaşır makinenizin paslanmaz çelik tamburunun içini çizebilir. Bu çizikler zamanla bakterilerin üremesine veya kıyafetlerin takılmasına yol açabilir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalabilirsiniz: Makinenize dışarıdan eklenen ve üretim amacına uygun olmayan bu tür cisimler, bir arıza durumunda cihazın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olabilir. Onarımı oldukça pahalı olan beyaz eşyalar için bu büyük bir risk.

Alternatif Çözümler Var mı?

Eğer çamaşırlarınızdaki statik elektriklenmeden şikayetçiyseniz, folyo topları yerine kaliteli kumaş yumuşatıcıları kullanmak çok daha güvenli bir başlangıçtır. Statik elektrik asıl olarak kurutma aşamasında oluştuğu için, folyo yöntemini (yine riskleri göz önünde bulundurarak) kurutma makinelerinde denemek daha yaygın bir uygulama olsa da yıkama döngüsünde beklenen mucizeyi yaratmadığı görülmektedir.

Eğer illa denemek istiyorsanız; folyoyu çok sıkı bir top haline getirmeli, sadece dayanıklı kumaşlarla (kotlar veya havlular gibi) yıkamalı ve oluşacak hasarlardan kendinizin sorumlu olduğunu unutmamalısınız.

İlginizi çekebilir:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
