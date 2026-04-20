Çamaşır Makinesine Alüminyum Folyo Atanların Bilmediği Şey

Eğer çamaşırlarınızdaki statik elektriklenmeden şikayetçiyseniz, folyo topları yerine kaliteli kumaş yumuşatıcıları kullanmak çok daha güvenli bir başlangıçtır. Statik elektrik asıl olarak kurutma aşamasında oluştuğu için, folyo yöntemini (yine riskleri göz önünde bulundurarak) kurutma makinelerinde denemek daha yaygın bir uygulama olsa da yıkama döngüsünde beklenen mucizeyi yaratmadığı görülmektedir.

Eğer illa denemek istiyorsanız; folyoyu çok sıkı bir top haline getirmeli, sadece dayanıklı kumaşlarla (kotlar veya havlular gibi) yıkamalı ve oluşacak hasarlardan kendinizin sorumlu olduğunu unutmamalısınız.