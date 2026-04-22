article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dağda Bedava Yetişiyor: Toplayıp Kilosunu 500 TL’ye Satıyorlar

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 12:38

Van’da ilkbaharın gelişiyle birlikte, yüksek rakımlı dağların zirveleri ve bereketli yaylalar rengarenk bir telaşa sahne oluyor. Bölge halkı tarafından binbir emekle toplanan ve Van mutfağının ruhunu oluşturan doğal pancar otları, şehir merkezindeki tezgahlarda yerini almaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğada kendiliğinden yetişen ve hem lezzeti hem de şifa kaynağı olmasıyla bilinen otlar, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Özellikle bölgenin dünyaca ünlü otlu peynirine tat veren, geleneksel yemeklerin sırrı olan bu bitkiler, taze tüketilmesinin yanı sıra kurutularak kış hazırlıklarında da başrolü oynuyor.

Tezgahlardaki İlk Fiyatlar:

Çiriş ve Heliz Otu: Kilosu 100 TL

Kenger: Kilosu 100 TL

Uçkun (Yayla Muzu): Sezonun ilk mahsulü olması nedeniyle kilosu 500 TL

Sarp yamaçlarda, zorlu hava koşullarına rağmen toplanan bu otlar, kırsal bölgelerde yaşayan aileler için kritik bir ekonomik değer taşıyor.

Pancar otu satan Murat Girgin, bu sürecin göründüğü kadar kolay olmadığını vurgulayarak şunları söylüyor:

'Bu otlar çok zor şartlar altında, büyük bir emekle toplanıyor. Özellikle heliz otu, Van’ın meşhur keledoş yemeğinin olmazsa olmazıdır. Çökeleğe katılır, turşusu yapılır. Bu mevsimde rağbet çok yüksek çünkü bu otlar dar gelirli vatandaşlarımız için önemli bir geçim kaynağı.'

Sadece birer bitki değil, aynı zamanda bir kültür mirası olan bu otların önümüzdeki günlerde çeşitlenerek artması bekleniyor.

Heliz Kullanım Alanı: Keledoş, Otlu Peynir, Turşu

  • Özelliği: Aromatik ve besleyici

Çiriş Kullanım Alanı: Çorba, Pilav, Börek

  • Özelliği: Doğal antibiyotik

Uçkun Kullanım Alanı: Taze Tüketim

  • Özelliği: 'Yayla Muzu' olarak bilinir, C vitamini deposudur

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın