Pazar Tezgahlarında Hareketlilik: En Çok Tercih Edilen Meyve Belli Oldu

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 12:03

Bolu’da baharın son demleri yaşanırken pazarlarda meyve savaşı başladı. Yazın müjdeleyicisi çilek, erik, karpuz ve kavun tezgahlardaki yerini alırken, sezon başında el yakan çağlanın fiyatı hızla düştü. Vatandaşın yeni favorisi ise erik oldu.

Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’nde kurulan meşhur Pazartesi Pazarı’nda bugünlerde tam bir mevsim geçişi yaşanıyor.

Kış meyvelerinin tamamen veda ettiği tezgahlarda, yerini alan yaz meyveleri renkli görüntüler oluşturdu. Bahar aylarının vazgeçilmezi olan çağlaya olan ilgi, yaz meyvelerinin çıkmasıyla birlikte yerini erik ve çileğe bıraktı.

Sezon başında kilogram fiyatı 300-400 TL bandında seyreden çağla, pazarın genişlemesiyle birlikte 100-150 TL seviyelerine kadar geriledi.

Daha uygun fiyatlı bir alternatif arayanlar için ise kayısı çağlası 50-100 TL arasında alıcı buluyor. Ancak esnaf, çağla döneminin kapanmak üzere olduğu konusunda uyarıyor.

Pazar esnafından Tunahan Ünal, vatandaşın alım tercihlerindeki değişimi şu sözlerle özetledi:

'Şu an hala çağla tercih ediliyor ama karpuzlarımız da gelmeye başladı. Çilek zaten artık dört mevsim tezgahta. Ancak özellikle eriklere talep çok fazla. Kavun fiyatları henüz biraz pahalı olduğu için vatandaş mesafeli duruyor. Şu an pazarın yıldızları çağla, erik ve karpuz.'

Yaz meyvelerinin tezgahlara inmesiyle oluşan ilk fiyat tablosu ise şöyle şekillendi:

  • Erik: Yazın en çok beklenen ürünlerinden olan erik, tezgahlara kilogramı 200 TL’den giriş yaptı.

  • Çilek: Dört mevsim bulunabilen ancak baharla birlikte lezzetlenen çilek ortalama 100 TL’den satılıyor.

  • Çağla: Sezon başında 400 TL'yi gören çağla, ciddi bir düşüşle 100 ile 150 TL arasına geriledi.

  • Kayısı Çağlası: Pazarın en uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olan kayısı çağlası ise 50 ile 100 TL arasında alıcı buluyor.

Kavun ve Karpuz: Tezgahlarda yeni yerini alan karpuz yoğun ilgi görürken, kavun fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşlar şimdilik bu ürünü daha az tercih ediyor.

Esnaf Ünal, fiyatların seyrine dair yaptığı değerlendirmede, 'Çağla bitmek üzere olduğu için bu düşüş daha fazla sürmez, zaten bir süre sonra tadı da kalmaz. Erik ise yeni başladığı için şu an yüksek, ancak önümüzdeki günlerde bolluğun artmasıyla erik fiyatlarında da düşüş bekliyoruz' diyerek yaz müjdesini verdi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
