Kimsenin Yanaşmadığı İşte Çalışarak Ayda 520 Bin Lira Gelir Elde Ediyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 15:15

Geleneksel 09:00 - 17:00 mesai saatlerini bir kenara bırakan 26 yaşındaki Avustralyalı Ashlea, herkesin yapmaya cesaret edemediği bir iş kolunda servet kazanıyor. Maden sahalarında dev damperli kamyonların direksiyonuna geçen genç kadın, dudak uçuklatan geliri ve sıra dışı yaşam tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ashlea, madencilik sektöründe FIFO (Fly-In-Fly-Out) adı verilen özel bir sistemle çalışıyor.

Bu sistemde çalışanlar, uzak bölgelerdeki şantiyelere uçakla taşınıyor ve belirli periyotlarla yoğun bir tempoda görev yapıyor. Genç kadının çalışma düzeni ise tam bir denge üzerine kurulu:

14 Gün Çalışma: Şantiyedeyken günde tam 12 saat kesintisiz vardiya.

14 Gün Dinlenme: Görev süresi bittiğinde eve dönüş ve tam iki haftalık tatil.

Yılda Sadece 22 Hafta: Bu sistem sayesinde Ashlea, yılın yarısından fazlasını tatil yaparak geçirebiliyor.

Sektöre "greenie" (acemi sürücü) olarak adım atan Ashlea’nın finansal yükselişi ise oldukça çarpıcı.

Kariyerine saatlik 36,50 dolar ile başlayan genç kadın, tecrübe kazandıkça saatlik ücretini 51,50 dolara kadar çıkardı.

İşte Ashlea'nın Kazanç Tablosu:

Aylık Gelir: Primlerle birlikte 5.000 ile 10.000 euro (yaklaşık 520.000 TL) arasında değişiyor.

Yıllık Toplam: Ek primlerle birlikte kazancı 122.000 dolara (yaklaşık 5,5 milyon TL) ulaşıyor.

Sıfır Gider: Maden sahasında konaklama, yemek ve ulaşım masrafları şirket tarafından karşılandığı için maaşının neredeyse tamamını biriktirebiliyor.

Kazandığı parayı dünya turuna çıkarak değerlendiren Ashlea, neden bu yolu seçtiğini şu sözlerle özetliyor:

'Klasik mesai saatleri benim yaşam tarzıma uymuyordu. Bu işi hem finansal güvence sağlamak hem de bana küresel seyahat özgürlüğü tanıdığı için seçtim.'

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
