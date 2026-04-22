NASA ve ESA Verileri Şaşırttı: Kuyruklu Yıldızların İçinde Hayat mı Var?

Panspermia hipotezi güçlü eleştiriler de alıyor. Eleştirmenler, yaşamın uzayda hayatta kalması için gereken extrem koşullardan, hipotezin yaşamın kökenini açıklamaktan çok problemi başka bir gezegene ertelemesine kadar çeşitli itirazlar öne sürüyorlar. Astrobiyoloji uzmanları, radyasyonun ve düşük sıcaklığın organik molekülleri tahrip edebileceğini, dolayısıyla uzun mesafe uzay yolculuklarının yaşam için ölümcül olduğunu belirtiyorlar.

Öte yandan, tardigradlar gibi aşırı koşullara dayanıklı organizmaların keşfi ve bakterilerin uzayda aylar boyunca hayatta kalabildiğinin gözlenmesi, panspermia destekçilerine güç veriyor. Modern araştırmalar, yaşamın düşünüldüğünden çok daha dirençli olduğunu ortaya koyuyor.