Aynı Gün Toplanmazsa Çöp Oluyor: Bir Dönümden 300 Kilo Çıkıyor, Şampuanın Ana Maddesi

Isparta'da kurulan altyapı sayesinde gülden; sabun, losyon, şampuan, krem ve gül reçeli gibi onlarca farklı ürün üretiliyor. Özellikle yurt dışındaki dev parfüm markaları, Rosa Damascena türü gülün eşsiz kokusu için Isparta'nın hasat verilerini yakından takip ediyor.

Isparta gülünün manevi değerine de değinen Müstahattin Can Selçuk, gül yağının Peygamber Efendimiz'in kokusu olarak bilindiğini ve bu kutsal emanetin hem Türkiye hem de dünya piyasasında büyük bir saygınlıkla alıcı bulduğunu hatırlatarak, tüm emekçilere bereketli bir sezon diledi.