Aynı Gün Toplanmazsa Çöp Oluyor: Bir Dönümden 300 Kilo Çıkıyor, Şampuanın Ana Maddesi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 09:03

Isparta'da 13 bin ton rekolte beklenen gül sezonu nisan sonu itibarıyla başlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla toplanması şart olan, nemli havada verimi ikiye katlanan Isparta gülü; şampuandan parfüme, reçelden sabuna kadar dünya devlerinin hammaddesi oluyor.

Dünya gül yağı üretiminin merkezi Isparta’da, üreticiler bu yıl don riskiyle karşılaşmamanın sevincini yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don nedeniyle 9 bin tona kadar düşen rekoltenin, bu yıl 13 bin ton seviyesine çıkması öngörülüyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, bahçelerde hazırlıkların tamamlandığını belirterek, sezonun Keçiborlu ve Ardıçlı bölgelerinden başlayacağını müjdeledi.

Gül üretiminde hava koşullarının doğrudan verimi etkilediğini vurgulayan Selçuk, ideal şartlarda bir dönümden alınan ürünün 200-300 kilogramı aştığını belirtti. Nemli havaların fabrikadaki üretimi de etkilediğini ifade eden Selçuk şu verileri paylaştı:

  • Normal Şartlarda: 4 ton gülden 1 kg gül yağı çıkıyor.

  • Verimli/Nemli Havalarda: Bu oran 2 ton 750 kilograma kadar düşerek verimi %100 artırabiliyor.

Isparta gülünün en büyük özelliği hassasiyeti.

Hasat süreci tam bir zamanla yarışa sahne oluyor:

  • Zamanlama: Gül çiçekleri sabah saat 05:00 bandında toplanmaya başlanıyor.

  • Kritik Eşik: Güneş ısıtmadan, en geç saat 12:00'ye kadar toplama işleminin bitmesi gerekiyor. Hava ısındığında toplanan gülden beklenen yağ verimi alınamıyor.

  • Aynı Gün Şartı: 'Tor' denilen açmış güllerin bekletilmeden aynı gün fabrikaya gönderilmesi ve kazanlara girmesi hayati önem taşıyor.

Isparta’da üretilen güller sadece yağ olarak değil, geniş bir sanayi yelpazesinde alıcı buluyor.

Isparta'da kurulan altyapı sayesinde gülden; sabun, losyon, şampuan, krem ve gül reçeli gibi onlarca farklı ürün üretiliyor. Özellikle yurt dışındaki dev parfüm markaları, Rosa Damascena türü gülün eşsiz kokusu için Isparta'nın hasat verilerini yakından takip ediyor.

Isparta gülünün manevi değerine de değinen Müstahattin Can Selçuk, gül yağının Peygamber Efendimiz'in kokusu olarak bilindiğini ve bu kutsal emanetin hem Türkiye hem de dünya piyasasında büyük bir saygınlıkla alıcı bulduğunu hatırlatarak, tüm emekçilere bereketli bir sezon diledi.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
