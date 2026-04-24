Pazarcının Hilesini Zabıta Ortaya Çıkardı: 1 Hafta Satış Yapamayacak

Pazarcının Hilesini Zabıta Ortaya Çıkardı: 1 Hafta Satış Yapamayacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 08:35

Gaziantep Şahinbey’de zabıta ekiplerinin denetimine takılan bir pazarcının yöntemi 'bu kadarına da pes' dedirtti. Çürük elmaların üzerini etiketle kapatarak satış yapan esnafa, 1 hafta tezgah açmama cezası verildi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde akılalmaz bir hileyle karşılaştı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde akılalmaz bir hileyle karşılaştı.

Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarında tezgahları inceleyen ekipler, bir esnafın elmaların bozuk kısımlarını fiyat etiketleri yardımıyla gizlediğini fark etti.

Vatandaşı kandırmaya yönelik yapılan bu 'etiketli kamuflaj' üzerine hemen harekete geçen zabıta ekipleri, söz konusu esnaf hakkında tutanak tuttu. Alınan karar doğrultusunda, hileli satış yapan pazarcının pazar yerindeki tüm tezgahları 1 hafta süreyle kapatıldı.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnafa dürüstlük çağrısında bulundu.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnafa dürüstlük çağrısında bulundu.

Tahmazoğlu, 'Pazar yerinde bir esnafımızın elmanın bozuk noktalarının üzerine etiket yapıştırarak kapattığını tespit ettik. Bu esnafımızı pazardan men ettik. Esnafımıza çağrıda bulunuyorum; helal kazancınızı haram etmeyin' dedi.

Başkan Tahmazoğlu, belediye olarak yürüttükleri disiplinli denetimlerin sonuçlarını şu rakamlarla paylaştı:

  • 2024 (İlk 6 Ay): 196 bin adet son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

  • 2025: Sıkı denetimler sonucu bu sayı 3 bin 900'e geriledi.

  • 2026 (Güncel): İhlal sayısı sadece 600'e kadar düştü.

Şahinbey Belediyesi'nin Meclis kararıyla uyguladığı yeni yaptırım sistemi ise oldukça sert:

Şahinbey Belediyesi'nin Meclis kararıyla uyguladığı yeni yaptırım sistemi ise oldukça sert:

  • İlk İhlal: 3 gün kapatma.

  • İkinci İhlal: 7 gün kapatma.

  • Üçüncü İhlal: Ruhsat iptali ve tamamen kapatma.

Belediye ayrıca ceza alan işletmelerin üzerine afiş asarak ifşa yoluna gidiyor. Bu sayede hem vatandaş uyarılıyor hem de diğer esnafların otokontrol sağlaması hedefleniyor. Tahmazoğlu, işini düzgün yapan esnafın her zaman yanında olduklarını ancak vatandaşı kandıranlara asla geçit vermeyeceklerini vurguladı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
