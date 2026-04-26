Kombi Devri Tamamen Kapanıyor: Evlerde Yeni Isıtıcı Dönemi Başlıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 08:56

Isınma teknolojilerinde devrim niteliğinde bir adım atıldı. Hollandalı girişim BlueHeart Energy, geleneksel kombi ve ısı pompalarının yerini alacak, ses dalgalarıyla çalışan 'termoakustik' ısıtma sistemini duyurdu. 2027’de yaygınlaşması beklenen bu teknoloji, gaz yakma derdine ve gürültülü fanlara son vermeyi vaat ediyor.

Isınma dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor.

Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Örgütü (TNO) iştiraki olan BlueHeart Energy, on yıllardır kullanılan kombi ve geleneksel ısı pompası sistemlerini emekliye ayıracak yeni bir teknoloji geliştirdi. Soğutucu gazlar yerine ses dalgalarını kullanan bu yeni nesil motor, konutlarda test edilmeye başlandı.

Geleneksel sistemlerin aksine karmaşık sıkıştırma ve buharlaşma süreçlerine ihtiyaç duymayan bu sistem, tamamen kapalı bir devre içindeki helyum gazı ve yüksek yoğunluklu ses dalgalarıyla çalışıyor.

  • Çalışma Prensibi: İki piston 60 Hz’lik akustik dalgalar üreterek helyumu sıkıştırıp genleştiriyor. Bu titreşimler sonucunda oluşan sıcaklık farkı, özel eşanjörler aracılığıyla ısıya dönüştürülüyor.

  • Sessiz ve Sarsıntısız: Sistem 40 dB(A) değerinin altındaki gürültü seviyesiyle adeta bir fısıltı kadar sessiz çalışıyor.

Mevcut ısı pompalarının en büyük sorunu olan "eski binalara uyumsuzluk" sorunu bu teknolojiyle tarih oluyor.

BlueHeart Energy CEO’su Michiel Hartman’ın açıklamasına göre, sistem 80°C’ye kadar çıkış sıcaklığı sağlayabiliyor. Bu da ev sahiplerinin mevcut radyatör ve boru tesisatını değiştirmeden, kapsamlı bir tadilata girmeden sistemi kurabileceği anlamına geliyor.

Yeni nesil ısıtıcılar, sadece çevre dostu olmakla kalmıyor, aynı zamanda cüzdan dostu bir profil çiziyor:

  • Düşük Bakım: Çok az hareketli parça içerdiği için aşınma minimum seviyede kalıyor.

  • 20 Yıl Ömür: Tasarım ömrü yaklaşık 20 yıl olarak öngörülüyor.

  • Verimlilik: Güneş panelleri (PVT) gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tam entegre çalışabiliyor ve değişken giriş sıcaklıklarında performans kaybı yaşamıyor.

Piyasa Ne Zaman Çıkacak?

Şirket, şu anda İspanyol bir ısı pompası üreticisiyle iş birliği içinde. İlk ünitelerin 2027 baharında Avrupa pazarında sınırlı sayıda satışa sunulması, ardından üretimin hızla ölçeklendirilmesi planlanıyor. ABD’li ısıtma devi Copeland'den de yatırım alan BlueHeart Energy, sistemi tek bir kutu olarak değil, diğer üreticilerin kendi cihazlarına entegre edebileceği bir 'motor' olarak tedarik edecek.

Boyut: 55 cm x 55 cm (Kompakt ve modüler)

Kapasite: Ünite başına 1 kW - 6 kW (Birleştirilerek 600 kW'a kadar çıkabiliyor)

Çalışma Aralığı: -25°C ile 40°C arası dış sıcaklıklar.

Avantajı: F-Gazı (sera gazı) içermez, çevre dostudur.

İlginizi çekebilir:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
