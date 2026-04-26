Hastanede Zatürre Riskini Azaltan En Basit Yöntem Açıklandı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 09:16

Hastaneye yatan hastaların en büyük korkularından biri olan 'hastane kaynaklı zatürre'ye karşı bilim dünyasından şaşırtıcı derecede kolay bir çözüm geldi. Yeni bir araştırma, düzenli ağız hijyeninin ölümcül enfeksiyon riskini yarıdan fazla düşürdüğünü kanıtladı.

Hastanelerde tedavi görürken kapılan enfeksiyonlar, hem yatış süresini uzatıyor hem de özellikle yaşlı hastalar için hayati risk oluşturuyor.

Ancak Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıkları Derneği'nin 2026 Küresel Kongresi'nde sunulan dev kapsamlı bir araştırma, bu tehdidi bertaraf etmenin yolunun diş fırçasından geçtiğini ortaya koydu.

Avustralya'daki Avondale Üniversitesi'nden Dr. Brett Mitchell ve ekibi tarafından yürütülen çok merkezli klinik çalışma, bugüne kadar bu alanda yapılmış en büyük araştırma olma özelliğini taşıyor. Üç farklı hastanede 12 ay boyunca takip edilen 8 bin 870 hasta, ağız hijyeni programına dahil edildi.

Araştırma kapsamında hastalara diş fırçası, diş macunu ve eğitim materyalleri sağlandı.

Sağlık personeli, hastaların günde ortalama 1,5 kez ağız bakımı yapmasını teşvik etti. Sonuçlar ise çarpıcı:

  • Vaka Sıklığı Azaldı: Normalde her 100 hastada 1 görülen zatürre vakası, diş fırçalama alışkanlığıyla 0,41'e düştü.

  • Risk %60 Azaldı: Basit bir ağız bakımı rutini, hastane kaynaklı zatürre riskini yaklaşık yüzde 60 oranında azalttı.

Hastaneye yattıktan en az 48 saat sonra gelişen zatürre vakaları, genellikle ağız ve boğazdaki sıvıların akciğerlere kaçmasıyla (aspirasyon) oluşuyor.

Dr. Mitchell, bu enfeksiyonun dışarıdan bulaşmasından ziyade, hastanın kendi ağız florasındaki (mikrobiyota) zararlı patojenlerden kaynaklandığını belirtiyor. Diş fırçalamak, bu patojen yükünü azaltarak akciğerlere mikropların inmesini engelliyor.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Brett Mitchell, elde edilen iyileşmenin boyutunun çok cesaret verici olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Bu çalışma, artık hastane ortamından elde edilen sağlam kanıtlar sunuyor. Bir sonraki adım, bu basit ama etkili programların tüm hastane servislerinde nasıl kalıcı hale getirileceğini planlamak.'

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
right-dark
