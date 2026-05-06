article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Manisa’nın 'Dumanlı Papazı' Yola Çıktı: 10 Bin Dekarda Hasat, Kilosu 110 Liradan Satılıyor

Manisa’nın 'Dumanlı Papazı' Yola Çıktı: 10 Bin Dekarda Hasat, Kilosu 110 Liradan Satılıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 23:20

Türkiye’nin en önemli meyve üretim merkezlerinden biri olan Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, kendine has dokusu ve tadıyla bilinen 'dumanlı papaz eriği' hasadı için düğmeye basıldı. Yaklaşık 10 bin dekar alanda başlayan hasatta, bu yıl verimin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İriliği, sertliği ve üzerindeki doğal "buğu" (duman) ile diğer türlerden ayrılan bu özel erik, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte toplanmaya başlıyor.

İriliği, sertliği ve üzerindeki doğal "buğu" (duman) ile diğer türlerden ayrılan bu özel erik, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte toplanmaya başlıyor.

Tarlada titizlikle paketlenen ürünler; İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilindeki market zincirlerine ve iç piyasaya sevk ediliyor.

Üreticiler bu yılki rekolteden memnun olsa da artan maliyetlere dikkat çekiyor.

40 yaşındaki üretici Kamuran Toprak, süreci şu sözlerle özetledi:

40 yaşındaki üretici Kamuran Toprak, süreci şu sözlerle özetledi:

'Bu sene mahsul çok iyi, erik bol. Havalar soğuk gitse de meyvenin kalitesi ve boyu olumsuz etkilenmedi. Ancak masraflarımız oldukça ağır. Bir işçinin günlük maliyeti servisle birlikte 1900 TL’yi buluyor. Kilogram bazında üretim maliyetimiz yaklaşık 80 TL civarında.'

Sezonun ilk ürünleri olması sebebiyle dumanlı papaz eriği, şu anda piyasada 100 ile 110 TL bandında alıcı buluyor.

Sezonun ilk ürünleri olması sebebiyle dumanlı papaz eriği, şu anda piyasada 100 ile 110 TL bandında alıcı buluyor.

Üreticiler, maliyetlerin kurtarması için fiyatların bu seviyenin altına düşmemesi gerektiğini vurguluyor. Tamamen iç piyasaya yönelik yapılan üretimle, Turgutlu eriği bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanındaki sofraları süsleyecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın