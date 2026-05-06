Yumurtalı Ekmek Böyle Yapılırsa Yağ Çekmiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 22:12

Bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli yolu olan yumurtalı ekmek, doğru tekniklerle hazırlanmadığında ağır ve yağlı bir öğüne dönüşebiliyor. Türk mutfağının bu pratik kahvaltılığını hem hafif hem de çıtır çıtır hazırlamak aslında birkaç küçük püf noktasına dayanıyor.

İşte yağ çekmeyen yumurtalı ekmek tarifi...

Yumurtalı ekmeğin en büyük düşmanı, düşük ısılı yağdır.

Eğer yağ yeterince kızmadan ekmekleri tavaya atarsanız, ekmekler yağı bir sünger gibi içine hapseder.

Ekmekleri tavaya bırakmadan önce yağın tam anlamıyla kızdığından emin olun.

Ekmeği yumurtalı karışıma daldırıp bekletmek en sık yapılan hatalardan biridir. Ekmeğin her iki yüzünü hızlıca bulayıp hemen tavaya almalısınız. Bekleyen ekmek yumuşar ve kızarırken daha fazla yağ çeker.

Karışımı hazırlarken eklediğiniz malzemeler, ekmeğin dokusunu doğrudan etkiler.

Karışımı çoğaltmak için eklenen fazla süt, harcı sulandırır. İdeal oran 1 yumurta için 1–2 yemek kaşığı süttür.

Çok ince dilimler saniyeler içinde yağı emerken, çok kalın dilimlerin içi pişmeyebilir. Orta kalınlıkta dilimler ideal çıtırlığı sağlar.

Tavadaki yoğunluk, pişirme kalitesini belirleyen gizli bir faktördür.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aralıklı yerleştirme: Tavayı tıka basa doldurmak yağın ısısını düşürür ve ekmeklerin yağ çekmesine neden olur.

Sabit ateş: Pişirme süresince orta-yüksek ateşi koruyarak yağın soğumasını engelleyin.

Kağıt havlu kullanımı: Pişen ekmekleri tavadan alır almaz kağıt havlu serili bir tabağa koyarak yüzeydeki fazla yağı süzdürün.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
