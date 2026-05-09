Karıncalar Neden Hep Tek Sıra Halinde Yürür?

Harvard Üniversitesi'nden entomolog Bert Hölldobler ve E.O. Wilson'ın Pulitzer Ödülü sahibi 'The Ants' kitabında detaylı olarak açıkladığı gibi, bu sistem şöyle çalışır: İlk keşifçi karınca rastgele hareket ederek besin kaynağı arar. Besin bulduğunda, geri dönerken iz feromon salgılar.

Bu ilk iz oldukça zayıftır, ancak diğer karıncalar bu kokuyu algıladığında aynı rotayı takip eder. Eğer bu karıncalar da besin bulursa, geri dönerken kendi feromon izlerini bırakırlar. Böylece iz güçlenir ve daha fazla karıncayı çeker. Bu süreç, başarılı yolların giderek daha belirgin hale gelmesini sağlar.