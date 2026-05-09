Haberler
Yaşam
Karıncalar Neden Hep Tek Sıra Halinde Yürür?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 14:01

Bir karınca kolonisini gözlemlediğinizde, binlerce karıncanın sanki önceden planlanmış gibi aynı rotaları takip ettiğini görürsünüz. Bu şaşırtıcı koordinasyon, doğanın en sofistike iletişim sistemlerinden birinin sonucudur.

Karıncalar, feromon adı verilen kimyasal maddeleri kullanarak birbirleriyle iletişim kurar.

Harvard Üniversitesi'nden entomolog Bert Hölldobler ve E.O. Wilson'ın Pulitzer Ödülü sahibi 'The Ants' kitabında detaylı olarak açıkladığı gibi, bu sistem şöyle çalışır: İlk keşifçi karınca rastgele hareket ederek besin kaynağı arar. Besin bulduğunda, geri dönerken iz feromon salgılar.

Bu ilk iz oldukça zayıftır, ancak diğer karıncalar bu kokuyu algıladığında aynı rotayı takip eder. Eğer bu karıncalar da besin bulursa, geri dönerken kendi feromon izlerini bırakırlar. Böylece iz güçlenir ve daha fazla karıncayı çeker. Bu süreç, başarılı yolların giderek daha belirgin hale gelmesini sağlar.

Bilim insanları bu fenomeni "stigmergy" olarak adlandırır, bireyler çevreyi değiştirerek dolaylı olarak işbirliği yapar.

Oxford Üniversitesi araştırmalarına göre, karıncalar feromon izinin yoğunluğuna göre karar verir. Güçlü iz, o yolun verimli olduğunu gösterir.

Sistem aynı zamanda kendini optimize eder. Eğer bir besin kaynağı tükenirse, o yola giden karıncalar azalır ve feromon izi zamanla buharlaşır. Bu sayede koloni, kaynaklarını yeni ve daha verimli yollara yönlendirir. Almanya'daki Max Planck Enstitüsü çalışmaları, bu sistemin matematiksel olarak en kısa yolu bulmada %90'ın üzerinde başarılı olduğunu göstermektedir.

Karıncalar sadece yol gösterme için değil, farklı amaçlarla da feromon kullanır.

Alarm feromonları tehlikeyi bildirir, bölgesel feromonlar sınırları belirler. Bu çoklu feromon sistemi, koloninin karmaşık görevleri etkili şekilde koordine etmesini sağlar.

Modern teknoloji, karıncaların bu doğal algoritmasından ilham almıştır. 'Ant Colony Optimization' adı verilen bilgisayar algoritmaları, lojistik ve şehir planlamadan internet trafiği yönetimine kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

Karıncaların aynı yoldan gitme sırrı, milyonlarca yıllık evrimle gelişmiş mükemmel bir kimyasal iletişim ağında yatıyor. Bu sistem, merkezi bir planlama olmadan kolektif zekanın nasıl ortaya çıkabileceğinin en güzel örneklerinden biridir.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
