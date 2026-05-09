Belediyeler Yollara Boşuna Tuz Atmıyor: Sebebi Buzun Kristal Yapısını Felç Etmesi

Saf su 0°C'de donurken, suya tuz eklendiğinde bu denge bozulur. Tuz (sodyum klorür) suda çözündüğünde sodyum ve klorür iyonlarına ayrılır. Bu iyonlar, su moleküllerinin düzenli kristal yapı oluşturmasını engeller. Stanford Üniversitesi kimya bölümünün açıkladığına göre, iyonlar su molekülleri arasına girerek onların donma sürecini zorlaştırır ve daha düşük sıcaklıklara ihtiyaç duyulmasına neden olur.

Bu süreç, çözeltinin kolligatif özelliklerinden biridir. Donma noktasındaki düşüş, çözeltideki partikül sayısıyla doğru orantılıdır. Bir mol tuz bir litre suda çözündüğünde teorik olarak donma noktası 1,86°C düşer. Ancak tuz iki iyona ayrıldığı için etki iki katına çıkar.