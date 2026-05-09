Belediyeler Yollara Boşuna Tuz Atmıyor: Sebebi Buzun Kristal Yapısını Felç Etmesi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 11:01

Kışın karlı yollarda attığımız tuzun karı ve buzu eritmesi, basit bir kimyasal olaydan çok daha karmaşık bir bilimsel süreçtir. Bu olay, kümleme noktası düşürme (freezing point depression) adı verilen temel fizikokimyasal prensibe dayanır. American Chemical Society'nin yayınladığı araştırmalara göre, tuz çözeltileri normal suyun donma noktası olan 0°C'nin altında bile sıvı kalabilir ve ideal koşullarda -21°C'ye kadar donmayabilir.

Moleküler Seviyede Neler Oluyor?

Saf su 0°C'de donurken, suya tuz eklendiğinde bu denge bozulur. Tuz (sodyum klorür) suda çözündüğünde sodyum ve klorür iyonlarına ayrılır. Bu iyonlar, su moleküllerinin düzenli kristal yapı oluşturmasını engeller. Stanford Üniversitesi kimya bölümünün açıkladığına göre, iyonlar su molekülleri arasına girerek onların donma sürecini zorlaştırır ve daha düşük sıcaklıklara ihtiyaç duyulmasına neden olur.

Bu süreç, çözeltinin kolligatif özelliklerinden biridir. Donma noktasındaki düşüş, çözeltideki partikül sayısıyla doğru orantılıdır. Bir mol tuz bir litre suda çözündüğünde teorik olarak donma noktası 1,86°C düşer. Ancak tuz iki iyona ayrıldığı için etki iki katına çıkar.

Belediyeler kış aylarında yollara tuz atmalarının ardındaki bilim bu prensibe dayanır.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, yol tuzlaması sayesinde -10°C'ye kadar güvenli sürüş koşulları sağlanabilir. Ancak tuz, sadece belirli bir sıcaklık aralığında etkilidir.

Aşırı soğuk koşullarda tuzun etkinliği azalır çünkü çözelti o kadar konsantre hale gelir ki artık sıvı kalamaz. Bu durumda kalsiyum klorür gibi alternatif kimyasallar kullanılır. MIT araştırmacılarının belirttiğine göre, kalsiyum klorür üç iyona ayrıldığı için tuzdan daha etkilidir ve -32°C'ye kadar çalışabilir.

Tuzun etkili olmasına rağmen çevresel yan etkileri vardır.

Toprak ve yeraltı sularına karışan tuz, bitki örtüsüne zarar verebilir ve metal korozyonuna neden olur. Bu nedenle son yıllarda organik asit bazlı buzçözücüler ve kum-tuz karışımları gibi çevre dostu alternatifler geliştirilmiştir.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
