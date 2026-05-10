Dünya Üzerinde Sadece Ankara'da Yetişiyor: 2 Ay Görünüp Kayboluyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 08:38

Ankara’nın Haymana ilçesi, dünyada eşi benzeri olmayan bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. 'Haymana Zarif Akyıldızı' olarak bilinen endemik çiçek, baharın gelişiyle birlikte Sındıran Mahallesi’ndeki kayalıkları süslemeye başladı.

Bilimsel adı Ornithogalum demirizianum olan ve literatürde daha önce "Zarif Tükürük Otu" olarak anılan bu özel tür, estetik görüntüsü nedeniyle artık "Haymana Zarif Akyıldızı" ismiyle markalaşmaya hazırlanıyor.

1989 yılında keşfedilen bu narin çiçek, dünyada sadece Haymana’nın Sındıran Mahallesi’ndeki kaya mezarlarının çevresinde yetişiyor. Kısa bir çiçeklenme dönemine sahip olan bu tür, nisan ve mayıs aylarında yüzünü göstererek doğaseverleri bölgeye çekiyor. Mayıs sonuna kadar olgunlaşan bitki, haziran ve temmuz aylarında ise tohumlanma sürecine giriyor.

Çiçeğin temel özellikleri:

Sadece yosun tutmuş kaya yamaçlarında ve gölgelik alanlarda yetişebiliyor.

Nispeten ılıman ve yüksek rakımlı hava şartlarına ihtiyaç duyuyor.

Başka hiçbir coğrafyada yetişmemesi, türü biyolojik bir miras haline getiriyor.

Haymana Belediyesi Basın Sorumlusu İhsan Genç, çiçeğin korunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Türün hem insanlar hem de hayvanlar tarafından zarar görmemesi gerektiğini vurgulayan Genç, bölgenin özel bir koruma statüsüne alınmasını talep ettiklerini belirtti.

'Bu bitki isminden de anlaşılacağı üzere çok zarif ve narin. En önemli özelliği sadece bu coğrafyada yetişebilmesi. Şu an tohum üretimi ve çoğaltılması üzerine çalışmalar sürüyor ancak doğal yaşam alanının korunması birincil önceliğimiz.'

Uzmanlar, bu nadide türün geleceği için vatandaşları uyardı: "Çiçekleri koparmayın ve doğal habitatına zarar vermeyin."

Sadece Haymana’nın biyolojik çeşitliliğini değil, Türkiye’nin zengin endemik mirasını temsil eden bu bitki, koruma çalışmalarıyla gelecek nesillere aktarılmayı bekliyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
