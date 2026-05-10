Dünya Üzerinde Sadece Ankara'da Yetişiyor: 2 Ay Görünüp Kayboluyor
Ankara’nın Haymana ilçesi, dünyada eşi benzeri olmayan bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. 'Haymana Zarif Akyıldızı' olarak bilinen endemik çiçek, baharın gelişiyle birlikte Sındıran Mahallesi’ndeki kayalıkları süslemeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilimsel adı Ornithogalum demirizianum olan ve literatürde daha önce "Zarif Tükürük Otu" olarak anılan bu özel tür, estetik görüntüsü nedeniyle artık "Haymana Zarif Akyıldızı" ismiyle markalaşmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haymana Belediyesi Basın Sorumlusu İhsan Genç, çiçeğin korunması için yetkililere çağrıda bulundu.
Uzmanlar, bu nadide türün geleceği için vatandaşları uyardı: "Çiçekleri koparmayın ve doğal habitatına zarar vermeyin."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın