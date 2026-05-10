article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sabah Topluyorlar, Günlük 3 Bin Lira Kazanıyorlar

Sabah Topluyorlar, Günlük 3 Bin Lira Kazanıyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 09:15

Manisa’nın dünyaca ünlü üzüm bağlarında bu kez hasat edilen üzüm değil, yaprak oldu. Mayıs ayıyla birlikte başlayan taze bağ yaprağı hasadı, kilogram fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürürken bölge ekonomisine de can suyu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bağ bozumu mevsiminden aylar önce başlayan "yaprak mesaisi" tüm hızıyla sürüyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bağ bozumu mevsiminden aylar önce başlayan "yaprak mesaisi" tüm hızıyla sürüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bağlara giren üreticiler, asmaların en taze ve narin yapraklarını özenle topluyor. Alım merkezlerinde kilogramı 100 liradan işlem gören yapraklar, üzüm hasadı öncesinde çiftçi için can simidi niteliği taşıyor.

Hasadın bölgeye getirdiği canlılığı değerlendiren Çimentepe Mahallesi Muhtarı ve yaprak alıcısı Kubilay Tanrıöver, yaprak toplamanın ciddi bir gelir kaynağına dönüştüğünü belirtti. Tanrıöver süreci şu sözlerle anlattı:

'Bir kişi günde ortalama 25-30 kilogram taze yaprak toplayabiliyor. Bu da mevcut piyasada bir aile için günlük yaklaşık 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında ek gelir demek. Üzüm hasadı öncesi hem aile bütçeleri rahatlıyor hem de ilçemizin piyasasına büyük bir hareketlilik geliyor.'

Sarıgöl’ün verimli topraklarından toplanan bu taze yapraklar sadece yerel pazarda kalmıyor.

Sarıgöl’ün verimli topraklarından toplanan bu taze yapraklar sadece yerel pazarda kalmıyor.

Alım merkezlerinde toplanan ürünler, işletmelerde geleneksel yöntemlerle salamura haline getiriliyor. Hazırlanan bu salamura yapraklar, Türkiye’nin dört bir yanının yanı sıra yurt dışındaki sofralara da ulaştırılmak üzere ihraç ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın