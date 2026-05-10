Sabah Topluyorlar, Günlük 3 Bin Lira Kazanıyorlar

Sabahın ilk ışıklarıyla bağlara giren üreticiler, asmaların en taze ve narin yapraklarını özenle topluyor. Alım merkezlerinde kilogramı 100 liradan işlem gören yapraklar, üzüm hasadı öncesinde çiftçi için can simidi niteliği taşıyor.

Hasadın bölgeye getirdiği canlılığı değerlendiren Çimentepe Mahallesi Muhtarı ve yaprak alıcısı Kubilay Tanrıöver, yaprak toplamanın ciddi bir gelir kaynağına dönüştüğünü belirtti. Tanrıöver süreci şu sözlerle anlattı:

'Bir kişi günde ortalama 25-30 kilogram taze yaprak toplayabiliyor. Bu da mevcut piyasada bir aile için günlük yaklaşık 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında ek gelir demek. Üzüm hasadı öncesi hem aile bütçeleri rahatlıyor hem de ilçemizin piyasasına büyük bir hareketlilik geliyor.'