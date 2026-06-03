Testo Taylan Yayıncı Yakup TV'nin Tutuklanarak Cezaevine Gönderildiğini İddia Etti
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Bir süre cezaevinde kalan ve geçtiğimiz günlerde tahliye olan Testo Taylan sosyal medya hesabından bir iddia paylaştı. Testo Taylan'ın cezaevinden aldığı bilgiye göre yayıncı ve fenomen Yakup TV olarak bilinen Yakup Şahkulubey Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledildi.
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Ünlü YouTuber'ın paylaşımı şöyle:
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Yorumlarda Yakup TV'nin bir süredir yayın açmadığı bilgisi geçildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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