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Testo Taylan Yayıncı Yakup TV'nin Tutuklanarak Cezaevine Gönderildiğini İddia Etti

Testo Taylan Yayıncı Yakup TV'nin Tutuklanarak Cezaevine Gönderildiğini İddia Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.06.2026 - 16:00
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Bir süre cezaevinde kalan ve geçtiğimiz günlerde tahliye olan Testo Taylan sosyal medya hesabından bir iddia paylaştı. Testo Taylan'ın cezaevinden aldığı bilgiye göre yayıncı ve fenomen Yakup TV olarak bilinen Yakup Şahkulubey Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledildi.

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Ünlü YouTuber'ın paylaşımı şöyle:

Testo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız 'İçeriden dostumu arattım, ilginç bir bilgi aldım. Beni keklemiyorsa eğer Yakup TV şu an Silivri'de, C17 koğuşunda. Basına baktım, basında böyle bir şey yok. Bakalım, yalan haber mi gerçek mi göreceğiz.' dedi.

Yorumlarda Yakup TV'nin bir süredir yayın açmadığı bilgisi geçildi.

Yorumlarda Yakup TV'nin bir süredir yayın açmadığı bilgisi geçildi.

Bazı yorumcular da Yakup TV'nin Testo Taylan'ın tutuklanmasına sevindiği ve 'Orada (hapiste) pas tutacak pas' sözlerini yeniden paylaştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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