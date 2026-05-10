Macar Başbakanı Bile Peşine Düştü: İzmir’de Üretiliyor, Avrupa Saraylarına Gönderiliyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 13:05

İzmir’de makineleşmeye meydan okuyan bir halı üretim tesisi, asırlık gelenekleri yaşatarak dünya devlerinin saraylarını süslüyor. Konya’nın yünü ve Ankara’nın tiftiğiyle harmanlanan, kök boyalarla renklendirilen bu halılar; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden Avrupa’nın devlet başkanlığı konutlarına kadar uzanan bir prestij simgesine dönüştü.

İzmir’de faaliyet gösteren ve geleneksel yöntemleri modern bir titizlikle harmanlayan halı üretim merkezi, el sanatlarında Türkiye’nin gururu oldu.

14. ve 18. yüzyıllar arasındaki klasik halı sanatını 'klonlama' titizliğiyle günümüze taşıyan işletme, seri üretim yerine gelecek yüzyıllara miras kalacak koleksiyonluk eserler üretiyor.

Üretim süreci, endüstriyel fabrikaların aksine tamamen doğal ve yerel kaynaklara dayanıyor.

Konya Karapınar’daki ağıllardan alınan koyun yünleri, dayanıklılık ve parlaklık vermesi için Ankara keçisi yünleriyle karıştırılıyor. Bu yünler, yöredeki kadınlar tarafından çıkrık ve kirmanlarda elde eğrilerek ipe dönüştürülüyor. 

Renklendirme aşamasında ise hiçbir sentetik maddeye yer verilmiyor; ipler dev bakır kazanlarda çeşitli kökler, otlar ve minerallerle kaynatılarak yüzde 100 bitki bazlı pigmentlerle boyanıyor.

İşletme sahibi Osman Can, el halısının makine halısından ayrılan en büyük farkının "tekrarlanamazlığı" olduğunu vurguluyor.

Can, devasa boyutlardaki halıların üretim sürecini şu sözlerle anlatıyor:

'Macaristan eski Başbakanı Viktor Orban'ın konutu için 140 metrekarelik bir halı yaptık. 8 dokumacımız bu halıyı tam 16 ayda tamamladı. Hazırlık aşamasıyla birlikte toplam 2,5 yıllık bir emek harcandı. 3 metrekarelik bir halı bile ortalama 2 ay sürüyor. Amacım kolay olanı değil, gelecek yüzyıllarda koleksiyoncuların peşinden koşacağı sanat eserlerini bırakmak.'

Türkiye’de 150 metrekareye kadar devasa tezgahlarda üretim yapabilen tek tesis olduklarını belirten Can, bugüne kadar imza attıkları önemli projeleri şöyle sıralıyor:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çankaya Köşkü: Türkiye’nin en üst düzey devlet makamları için özel dokumalar gerçekleştirildi.

Avrupa Sarayları: Budapeşte Başkanlık Sarayı ve Macaristan Parlamento binalarının 160 metrekareye varan dev halıları İzmir’de üretildi.

Tarihi Yalılar: İstanbul’daki pek çok tarihi yalı ve özel mülk için aslına sadık kalınarak üretim yapıldı.

Babasının 1968’de kurduğu dükkanda halılarla büyüdüğünü belirten Osman Can, sentetik boyaların ve makineleşmenin halı sanatını niteliksizleştirdiğini savunuyor.

'En iyi arkadaşım' dediği halıların ruhunu korumayı görev edinen Can, bugün Amerika’dan Fransa’ya kadar dünyanın pek çok noktasındaki sanatseverlere ve devlet binalarına 'yürüyen tarih' göndermeye devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
