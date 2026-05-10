article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Tavşanların Burnu Neden Sürekli Hareket Ediyor?

Tavşanların Burnu Neden Sürekli Hareket Ediyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 13:01

Tavşanları gözlemlediğinizde muhtemelen fark etmişsinizdir: burunları sanki hiç durmayan küçük motorlar gibi sürekli hareket halinde. Bu sevimli davranışın ardında, bu küçük memelilerin hayatta kalmasını sağlayan karmaşık bir sistem yatıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tavşanlar saniyede ortalama 20-120 kez burunlarını oynatabilir.

Tavşanlar saniyede ortalama 20-120 kez burunlarını oynatabilir.

Bu inanılmaz hız, onların koku alma sisteminin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. İnsanların sadece 5-6 milyon koku reseptörü bulunurken, tavşanlar yaklaşık 100 milyon koku reseptörüne sahip. Bu sayede çevrelerindeki en ufak koku değişikliklerini bile algılayabilirler.

House Rabbit Society'nin araştırmalarına göre, tavşanların sürekli burun oynatması aslında iki temel fonksiyonu aynı anda gerçekleştiriyor: koku alma ve nefes alma ritimlerini optimize etme. Bu çift fonksiyonlu sistem, onların hem çevresel tehlikeleri algılamasına hem de oksijen alımını maksimize etmesine yardımcı oluyor.

Tavşanların burunlarında bulunan vibrissae adı verilen özel kıllar, onların çevre algısında kritik rol oynuyor.

Tavşanların burunlarında bulunan vibrissae adı verilen özel kıllar, onların çevre algısında kritik rol oynuyor.

Bu hassas kıllar, havadaki en küçük hava akımlarını bile algılayarak tavşanlara çevrelerindeki nesnelerin konumu, büyüklüğü ve hareket halinde olup olmadığı hakkında bilgi veriyor.

Cambridge Üniversitesi'nden yapılan çalışmalar, bu kılların aynı zamanda rüzgar yönü, nem değişiklikleri ve yaklaşan nesnelerin varlığını bile tespit edebildiğini gösteriyor. Burun oynatma hareketi, bu kılların daha etkili çalışmasını sağlayarak tavşanların 360 derece çevre farkındalığına sahip olmalarına yardımcı oluyor.

Doğada av hayvanı olan tavşanlar için çevre kontrolü yaşamsal öneme sahip.

Doğada av hayvanı olan tavşanlar için çevre kontrolü yaşamsal öneme sahip.

Sürekli burun oynatma davranışı, onların predatör tehditlerini erken tespit etme yeteneğinin bir parçası. Tilki, kartal, yılan gibi avcıların kokusunu metrelerce uzaktan algılayabilen tavşanlar, bu sayede kaçma şanslarını artırıyor.

Veteriner davranış uzmanlarına göre, evcil tavşanlarda bile bu içgüdü güçlü şekilde devam ediyor. Bu nedenle evde beslenen tavşanlar da sürekli olarak burunlarını oynatır ve çevrelerini kontrol ederler. Bu davranış stres göstergesi değil, tamamen doğal bir reflekstir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın