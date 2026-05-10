Tavşanların Burnu Neden Sürekli Hareket Ediyor?

Bu inanılmaz hız, onların koku alma sisteminin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. İnsanların sadece 5-6 milyon koku reseptörü bulunurken, tavşanlar yaklaşık 100 milyon koku reseptörüne sahip. Bu sayede çevrelerindeki en ufak koku değişikliklerini bile algılayabilirler.

House Rabbit Society'nin araştırmalarına göre, tavşanların sürekli burun oynatması aslında iki temel fonksiyonu aynı anda gerçekleştiriyor: koku alma ve nefes alma ritimlerini optimize etme. Bu çift fonksiyonlu sistem, onların hem çevresel tehlikeleri algılamasına hem de oksijen alımını maksimize etmesine yardımcı oluyor.