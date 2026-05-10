Ambulans, İtfaiye, Polis: Dünyanın Her Yerinde Siren Sesleri Neden Aynı Tonda?

Akustik araştırmalar, insan işitme sisteminin 2000-5000 Hz arasında en hassas olduğunu, ancak 300-3000 Hz aralığının da oldukça iyi algılandığını gösteriyor. 380-440 Hz frekansı, bu optimal algılama bölgesinin alt kısmında yer alarak hem uzak mesafelerden duyulabilir hem de çevresel gürültü içinde fark edilebilir.

Bu frekans aralığı, insan beyninin 'acil durum' olarak kodladığı seslerle de örtüşüyor. Nöroakustik çalışmalar, bu tonda üretilen seslerin dikkat çekme ve alarm verme konusunda diğer frekanslardan daha etkili olduğunu ortaya koyuyor.