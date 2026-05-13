Efsane Marka Fabrikasını Kapattı, Son Arabaları Açık Artırmayla Satıyor

Emily GT program direktörü Peter Dahl’ın 'üretime her yönüyle hazır' dediği araç için Kanadalı EV Electra ile yapılan satın alma görüşmeleri, Mayıs 2024’te anlaşmanın çökmesiyle sonuçsuz kaldı.

İsveç merkezli müzayede sitesi Klaravik üzerinden yapılacak satış süreci şu şekilde planlandı:

Başlangıç: 21 Mayıs (Taban fiyat belirlenmeksizin).

Bitiş ve Fabrika Turu: 30 Mayıs.

Müzayedenin kapandığı gün, teklif verenler ve Saab tutkunları için Trollhättan fabrikasına son bir ziyaret turu düzenlenecek. Bölgedeki üretim tesislerinin bir kısmı Polestar tarafından AR-GE merkezi olarak kullanılmaya devam etse de, Saab ve NEVS dönemi bu satışla birlikte tamamen kapanmış olacak.