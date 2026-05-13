Efsane Marka Fabrikasını Kapattı, Son Arabaları Açık Artırmayla Satıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 19:01

Otomobil dünyasının bir dönemine damga vuran İsveçli dev Saab, vedasını tarihi bir müzayede ile yapıyor. 1947'den bu yana markanın kalbi olan Trollhättan fabrikasında kalan son prototipler ve nadir parçalar, Klaravik üzerinden satışa sunuluyor.

2012 yılında iflas eden Saab’ın varlıklarını satın alan NEVS (National Electric Vehicle Sweden), operasyonlarını tamamen durdurma noktasına gelerek fabrikadaki son araçları ve ekipmanları açık artırmaya çıkardı.

Çinli Evergrande Grubu’nun yaşadığı finansal kriz sonrası küçülmeye giden şirket, bu satışla birlikte tarihi merkeze veda ediyor.

Müzayedede, markanın teknolojik dönüşüm çabalarını belgeleyen 8 kritik araç yeni sahiplerini bekliyor:

  • Saab 9-3 Serisi: 2014 yılı üretimi 3 adet ön üretim aracı, 3 adet elektrikli prototip (NEVS üretimi) ve 1 adet menzil uzatıcı hibrit sistemle donatılmış test aracı.

  • Hengchi 5: Evergrande bünyesinde üretilen elektrikli SUV modeli.

Satış listesinde ayrıca fabrikadan kalan binlerce nadir parça, tasarım maketleri ve tarihi otomobil fuarı afişleri de yer alıyor.

NEVS mühendisleri tarafından geliştirilen ve tekerlek içi motor teknolojisiyle dikkat çeken Emily GT sedanın seri üretim umutları da bu süreçte resmen sona erdi.

Emily GT program direktörü Peter Dahl’ın 'üretime her yönüyle hazır' dediği araç için Kanadalı EV Electra ile yapılan satın alma görüşmeleri, Mayıs 2024’te anlaşmanın çökmesiyle sonuçsuz kaldı.

İsveç merkezli müzayede sitesi Klaravik üzerinden yapılacak satış süreci şu şekilde planlandı:

  • Başlangıç: 21 Mayıs (Taban fiyat belirlenmeksizin).

  • Bitiş ve Fabrika Turu: 30 Mayıs.

Müzayedenin kapandığı gün, teklif verenler ve Saab tutkunları için Trollhättan fabrikasına son bir ziyaret turu düzenlenecek. Bölgedeki üretim tesislerinin bir kısmı Polestar tarafından AR-GE merkezi olarak kullanılmaya devam etse de, Saab ve NEVS dönemi bu satışla birlikte tamamen kapanmış olacak.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
