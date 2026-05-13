Manisa’da Kuracağı Fabrikadan Vazgeçtiği İddia Edilen BYD’nin Yeni Avrupa Stratejisi Belli Oldu

Mynet’in Bloomberg’den aktardığına göre, Çinli otomobil markası; bünyesinde FIAT, Peugeot ve Opel gibi markaları barındıran Stellantis ile fabrikaların devri için görüşmeler yapıyor.

Şirketin Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra’da düzenlenen Financial Times Future of the Car konferansı sırasında yaptığı açıklamada, yalnızca Stellantis ile değil, başka şirketlerle de temas hâlinde olduklarını söyledi.

Li, 'Sadece Stellantis ile değil, diğer şirketlerle de görüşüyoruz. Avrupa’da mevcut olan her türlü fabrikayı inceliyoruz çünkü bu tür boş kapasiteyi değerlendirmek istiyoruz.' dedi.