article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Manisa’da Kuracağı Fabrikadan Vazgeçtiği İddia Edilen BYD’nin Yeni Avrupa Stratejisi Belli Oldu

Manisa’da Kuracağı Fabrikadan Vazgeçtiği İddia Edilen BYD’nin Yeni Avrupa Stratejisi Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2026 - 00:36

Çinli elektrikli otomobil devi BYD ile Türkiye arasında Manisa’da 1 milyar dolarlık yatırımla fabrika kurulması için anlaşma imzalanmıştı. Fabrika ile ilgili henüz bir çalışma yapılmazken, BYD’nin ciddi cezaya rağmen yatırımdan vazgeçtiği iddia edilmişti. Çinli otomobil markasının yeni stratejisi de iddiaları güçlendirdi. Çinli otomobil devi BYD’nin, Avrupa’daki atıl fabrikalar için Stellantis ve diğer üreticilerle görüştüğü ortaya çıktı.

Kaynak: Mynet

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin Manisa’da açması beklenen fabrikayla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin Manisa’da açması beklenen fabrikayla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Mynet’in Bloomberg’den aktardığına göre, Çinli otomobil markası; bünyesinde FIAT, Peugeot ve Opel gibi markaları barındıran Stellantis ile fabrikaların devri için görüşmeler yapıyor.

Şirketin Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra’da düzenlenen Financial Times Future of the Car konferansı sırasında yaptığı açıklamada, yalnızca Stellantis ile değil, başka şirketlerle de temas hâlinde olduklarını söyledi.

Li, 'Sadece Stellantis ile değil, diğer şirketlerle de görüşüyoruz. Avrupa’da mevcut olan her türlü fabrikayı inceliyoruz çünkü bu tür boş kapasiteyi değerlendirmek istiyoruz.' dedi.

BYD’nin Türkiye yatırımı iptal mi oldu?

BYD’nin Türkiye yatırımı iptal mi oldu?

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren BYD yatırımıyla ilgili notlar haberde yerini koruyor. Hatırlanacağı üzere BYD, Manisa’da 1 milyar dolarlık yatırımla 150 bin araç kapasiteli bir fabrika kuracağını duyurmuştu. Ancak 2026 sonunda üretime geçmesi planlanan sahada henüz somut bir faaliyetin başlamamış olması, şirketin Avrupa’daki mevcut fabrikaları devralma arayışıyla birleşince 'Strateji mi değişiyor?' sorularını akıllara getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın