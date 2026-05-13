Bir Araca 8 Kişi Binen Üniversite Öğrencileri Trafik Polislerini Güldürdü

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2026 - 23:33

Kütahya’da çevirme yapan polis ekiplerinin durdurduğu bir araçtan 8 kişi çıktı. Polisin araçtakilerin aşağı inmesini istemesi üzerine otomobil sürücüsü genç, 'Ağabey, kimliklerimizi versek yeterli olur mu? Arabaya zor binmiştik.' diye cevap verince gülümseten anlar yaşandı.

5 kişilik araca en fazla kaç kişi binebilir?

Kütahya’da polis ekiplerinin durdurduğu 5 kişilik otomobilden 8 üniversite öğrencisi indi. Gençlerle polis arasında yaşanan gülümseten diyaloglar kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibi, Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde gerçekleştirdikleri denetimde bir otomobili durdurdu.

Polisin araçtakilerin aşağı inmesini istemesi üzerine otomobil sürücüsü genç, 'Ağabey, kimliklerimizi versek yeterli olur mu? Arabaya zor binmiştik.' diye cevap verdi.

Polisin yeniden uyarması üzerine, 5 kişilik otomobilden 8 genç indi. Gençlerin üniversite öğrencisi oldukları ve yakındaki mesire alanında yaptıkları piknikten döndükleri öğrenildi.

Otomobilden inen gençler ile polis memurları arasında gülümseten diyaloglar yaşandı.

Polis memurları, gençlere bu şekilde yolculuk yapmanın güvenli olmayacağını belirtti. Bunun üzerine otomobilde koltuk sayısına göre fazla olan 3 genç yola yaya olarak devam ederken, diğer 5 genç yeniden araca bindi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
