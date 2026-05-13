Gençlerbirliği’ni Mağlup Eden Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda Finale Yükseldi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2026 - 22:26

Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi ve Konyaspor’un rakibi oldu. Kupada final mücadelesi 22 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Trabzonspor, son dakikalarda bulduğu golle adını finale yazdırmayı başardı.

İlk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelede Gençlerbirliği, 62. dakikada Arda Aslan ile öne geçti. Arda Çelik’in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1’e getiren Trabzonspor, Muçi ile uzatma dakikalarında öne geçti ve karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor finale yükselen takım oldu.

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek ve karşılaşma 22 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
