İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 23 Şubat - 1 Mart Konser Takvimi

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.02.2026 - 16:51

23 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında İstanbul'un nefes kesen atmosferinde müziğin ritmini hissetmeye, favori sanatçılarınızla buluşmaya ve stres atmak için en ideal konser rotalarını sizin için belirledik. İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'ndaki ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir müzik yelpazesi sizleri bekliyor. 

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi konserler var? Bu hafta sanatçılar sahne alacak? 23 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında hangi mekanda, hangi türde müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatları, rezervasyonlar ve etkinliklerin güncelliği hakkında bilgi almak için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı olarak değil, sadece müzikseverler için önerilerden oluşmuştur.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Deniz Tekin: 26 Şubat Perşembe, saat 21.00'de Blind İstanbul'da pop ve alternatif müzik severlerle buluşacak. 

  • Nova Norda: 27 Şubat Cuma, saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta hip-hop, R&B, trap ve rap müzikten ilham alan elektro-pop tarzındaki parçaları ile sahneye çıkacak. 

  • Sedef Sebüktekin: 27 Şubat Cuma, saat 21.00'de Blind İstanbul'da alternatif müzik türündeki parçalarıyla sahneye çıkacak. Canozan şarkısı, 'Bul Beni' ile adını geniş bir kitleye duyuran sanatçıyla müzik ziyafeti sizi bekliyor. 

  • Dejavu 90’lar & 2000’ler Türkçe Pop Gecesi: 28 Şubat Cumartesi, saat 21.00'de JJ Pub Kanyon'da hafta sonu eğlencesini yaşatacak.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Aspi & Harim & Vesca & Zizzy & Zira: 1 Mart Pazar, saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy'de bir araya gelen güçlü isimler müziğin ritmine kapılmak isteyenleri Kadıköy'de buluşturuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Rock Konserine Gidilir?

  • Ayna: 25 Şubat Çarşamba, saat 20.30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ölünce Sevemezsem Seni', 'Severek Ayrılanlar' ve 'Anlatmalıymış Meğer' gibi hafızlaradan silinmeyen şarkılarıyla Avrupa Yakası'nda keyifli bir gece yaşatacak. 

  • Mary Jane: 25 Şubat Çarşamba, saat 21.00'de Blind İstanbul’da Vokalde Eslem Kozpınar, Gitarda Arda Atılgan ve Davulda Ömer Yiğit Ünal'dan oluşan grup şarkılarıyla alternatif müzik severlerle bir araya gelecek.

  • Teoman - Varoluşçuluk 101 - A musical persona stand-up: 26 Şubat Perşembe, saat 21.00'de Bostancı Gösteri Merkezi’nde müzikli bir gösteri sunuyor. Farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için' hayatın trajedisi, komedisi, gündelik hayatın felsefesi, kişisel tarihi, başarısızlıkları ve insanlık durumlarını paylaşıyor.'

  • Demir Demirkan: 28 Şubat Cumartesi, saat 21.00'de Blind İstanbul’da güçlü sesi ve rock müziğin enerjisiyle hayranları ile buluşacak. 

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz: 28 Şubat Cumartesi, saat 22.30'da JJ Arena'da sahne enerjisi ve “Boş Gemiler”, “Sandık”, “Kazılı Kuyum” gibi sevilen şarkılarıyla müzik severleri akşam boyunca sanatın içine çekecek.

İstanbul'da Bu Hafta Caz ve Blues Konseri Var mı?

  • TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Konseri: 25 Şubat Çarşamba, saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu’nda müzik severlerle buluşuyor. 

  • Can Gox: 26 Şubat Perşembe, saat 22.00'de 6:45 Stereogun’de 'Drama Köprüsü', 'Neredesin Sen' gibi geleneksel ezgiler taşıyan Anadolu müziklerini ve dünyaca ünlü sanatçılarımızın güçlü eserlerini caz stilinde seslendirecek. Anadolu blues olarak tanımladığı eserleri ile Kadıköy'de müzik severleler buluşacak. 

  • Arzu Özcanoğlu: 25 Şubat Çarşamba, saat 21.30'da Asa Khai Jazz Club'da müzik ziyafeti verecek.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik ve Senfoni Etkinliği Var mı?

  • Clarté Klarnet Dörtlüsü: 23 Şubat Pazartesi, saat 18.30'da Moda Sahnesi'nde klarnet ailesinin zengin tınılarını çok sesli bir anlatım diliyle bir araya getiriyor. 

  • JAVADOFF - We Don't Say I Love You: 27 Şubat Cuma, saat 20.30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ödüllü keman virtüözü Javadoff, dünya hitlerini sahneye taşıyor. 

  • Trio Stoa: 28 Şubat Cumartesi, saat 18.00'de Minoa Pera'da viyolonsel, keman ve piyano üçlüsü ile müziğin doğal seyrine teslim olmak isteyenlere keyifli bir gece yaşatıyor. 

  • İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri: 27 Şubat Cuma, saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda şef Alessandro Cedrone yönetimindeki orkestra ve soli̇st Anne Sophi̇e Bertrand eşliğinde kulaklardaki pası silecek.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
