Tiyatro Severler İçin 23 Şubat - 1 Mart Haftası Sahnelenecek En Güzel Tiyatrolar!
23 Şubat - 1 Mart haftasında tiyatro sahneleri klasik eserlerden çağdaş uyarlamalara, tek kişilik performanslardan müzikallere kadar geniş bir seçki sunuyor. Güçlü oyunculuklar ve etkileyici hikayeler sanatseverleri sahneyle buluşturuyor. Bu hafta İstanbul’da izlenebilecek öne çıkan tiyatro oyunları ve sahne tarihlerini paylaştık!
TOZ
Baba
Fareler ve İnsanlar
Doğu Ekspresinde Cinayet
Cimri
Meçhul Paşa
Seyfi Bey
İnsanlar, Mekanlar, Nesneler
Kutsal
7 Kocalı Hürmüz
Şebbaz
Süt Kardeşler
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın