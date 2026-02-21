onedio
Tiyatro Severler İçin 23 Şubat - 1 Mart Haftası Sahnelenecek En Güzel Tiyatrolar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.02.2026 - 16:53

23 Şubat - 1 Mart haftasında tiyatro sahneleri klasik eserlerden çağdaş uyarlamalara, tek kişilik performanslardan müzikallere kadar geniş bir seçki sunuyor. Güçlü oyunculuklar ve etkileyici hikayeler sanatseverleri sahneyle buluşturuyor. Bu hafta İstanbul’da izlenebilecek öne çıkan tiyatro oyunları ve sahne tarihlerini paylaştık!

TOZ

TOZ

Handan’ın çocukluğundan yetişkinliğine uzanan içsel yolculuğunu anlatan TOZ, hafıza, aile ve kimlik kavramlarını katman katman açan güçlü bir metin sunuyor. 1960’lardan bugüne uzanan hikaye, bir kadının geçmişiyle yüzleşmesini ve kendi sesini bulma sürecini sahneye taşıyor. Zerrin Tekindor’un performansı, karakterin iç dünyasını izleyiciye yoğun bir duygusal deneyim olarak aktarıyor.

  • Tarih: 23 Şubat

  • Mekan: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Zerrin Tekindor

  • Süre: 65 Dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Baba

Baba

Gerçek ile hayalin sınırlarının silikleştiği bu sahne anlatısı, hafızanın kırılgan yapısını ve baba-kız ilişkisini derin bir duygusal katmanla ele alıyor. Zaman ilerledikçe tanıdık yüzler yabancılaşırken, geçmiş ile bugün iç içe geçiyor.

  • Tarih: 23 - 24 Şubat

  • Mekan: Maximum Uniq Hall

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Haluk Bilginer, Zeynep Özlem Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Mine Nur Şen, Ufuk Tevge

  • Yaş sınırı: 12+

Fareler ve İnsanlar

Fareler ve İnsanlar

Büyük Buhran döneminin sert gerçekliği içinde hayallerine tutunan iki göçebe işçi George ve Lennie’nin hikayesi, dostluk ve umut kavramlarını derin bir trajediyle buluşturuyor. Kendi topraklarına sahip olma hayaliyle yola çıkan ikili, Lennie’nin istemeden neden olduğu bir olayla geri dönüşü olmayan bir gerçekle yüzleşir. 

  • Tarih: 23 Şubat

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Tür: Klasik, dram

  • Oyuncular: Erdem Irmak, Volkan Dinç, Erkan Taşdöğen, Aydın Sigalı ve ekip

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 14+

Doğu Ekspresinde Cinayet

Doğu Ekspresinde Cinayet

İstanbul’dan yola çıkan Doğu Ekspresi’nde işlenen bir cinayet, trende bulunan herkesin şüpheli olduğu karmaşık bir bilmeceye dönüşür. Dedektif Hercule Poirot, gerçeğe ulaşmak için yolcuların gizli geçmişlerini çözmek zorundadır. Gerilim ve gizemi ustaca bir araya getiren oyun, izleyiciyi sürükleyici bir dedektif hikayesinin içine çeker.

  • Tarih: 23 Şubat

  • Mekan: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi

  • Tür: Polisiye

  • Oyuncular: Atilla Şendil, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Ebru Karanfilci

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Cimri

Cimri

Para hırsının insan ilişkilerini nasıl dönüştürdüğünü anlatan Cimri, Harpagon karakteri üzerinden açgözlülüğün trajikomik yüzünü sahneye taşıyor. Modern yorumuyla klasik metni günümüze yaklaştıran oyun, aile bağları ve çıkar ilişkileri arasındaki çatışmayı mizah yoluyla sorguluyor.

  • Tarih: 24 Şubat

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Serkan Keskin, Canan Ergüder ve ekip

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Meçhul Paşa

Meçhul Paşa

Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetelerinden Markopaşa’nın hikâyesinden ilham alan oyun, baskı dönemlerinde mizahın direniş gücünü sahneye taşıyor. Tarihsel gerçeklik ile sahne mizahını buluşturan anlatı, düşünce özgürlüğü ve toplumsal hafıza üzerine düşündürüyor.

  • Tarih: 25 - 26 Şubat

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Seyfi Bey

Seyfi Bey

Sahne arkasında Huysuz Virjin’e dönüşmeye hazırlanan Seyfi Dursunoğlu’nun hayatına odaklanan oyun, bir ikonun perde arkasındaki yalnızlığını ve sanat yolculuğunu anlatıyor. Nostalji, mizah ve duygusallık iç içe geçerken, Türkiye eğlence tarihine damga vuran bir figürün portresi sahnede yeniden hayat buluyor.

  • Tarih: 26 Şubat - 1 Mart

  • Mekan: Duru Tiyatro Watergarden

  • Tür: Kabare

  • Oyuncular: Armağan Çağlayan, Sedat Bilenler

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

İnsanlar, Mekanlar, Nesneler

İnsanlar, Mekanlar, Nesneler

Bağımlılıkla mücadele eden bir kadının gerçeklik ile yüzleşme sürecini anlatan oyun, kimlik, geçmiş ve varoluş temalarını güçlü bir anlatımla ele alıyor. Karakterin zihinsel yolculuğu, izleyiciyi kendi gerçekliğiyle yüzleşmeye davet eden sarsıcı bir sahne deneyimine dönüşüyor.

  • Tarih: 26 Şubat

  • Mekan: Zorlu PSM

  • Tür: Dram, trajedi

  • Oyuncular: Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu, İsmet Bora Akın, Ferhat Güneş

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Kutsal

Kutsal

Anneliğin kutsallığı kavramını sorgulayan oyun, kadın olmanın görünmeyen çatışmalarını ve içsel mücadelelerini sahneye taşıyor. Duygusal olduğu kadar yer yer mizahi anlatımıyla, hayatın kırılgan dengelerine dair evrensel sorular soruyor.

  • Tarih: 26 Şubat

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Seda Türkmen, Neriman Uğur, Ümmü Putgül

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

7 Kocalı Hürmüz

7 Kocalı Hürmüz

Hürmüz’ün birden fazla evliliği üzerinden gelişen olaylar, müzik, dans ve mizahla harmanlanan eğlenceli bir sahne şölenine dönüşüyor. Geleneksel Türk mizahını modern sahne diliyle buluşturan müzikal, izleyiciyi enerjik ve renkli bir atmosferle karşılıyor.

  • Tarih: 26 - 27 Şubat

  • Mekan: Bostancı Gösteri Merkezi

  • Tür: Müzikal, kabare

  • Oyuncular: Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen, Şeyla Halis, Suzan Kardeş, Defne Yalnız, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Mehmet Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin, Ramin Nezir

Şebbaz

Şebbaz

Şebbaz, dostluk, kimlik ve geçmişle yüzleşme temalarını masalsı ve enerjik bir sahne diliyle anlatıyor. Işık, müzik ve canlı performansın iç içe geçtiği yapım, izleyiciyi hem eğlenceli hem de düşündürücü bir serüvenin içine çekiyor. 

  • Tarih: 27 - 28 Şubat

  • Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi (27 Şubat), Kadıköy Eğitim Sahnesi (28 Şubat)

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Aytek Önal

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Süt Kardeşler

Süt Kardeşler

Yanlışlıkla değiştirilen izin kağıtlarıyla başlayan olaylar, iki bahriyelinin yarattığı karmaşayı içinden çıkılmaz bir hale getirirken, Bahriyeli Komutan Gazanfer’in müdahalesiyle düğümler çözülmeye başlar. Geleneksel Türk tiyatrosunun izlerini taşıyan oyun; sahne tasarımı, dekoru ve kostümleriyle izleyiciyi 1950’li yılların atmosferine götürürken, tempolu mizahı ve canlı müzikleriyle keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 27- 28 Şubat 

  • Mekan: Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi (27 Şubat), Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro (28 Şubat

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Nejat Uygur, Nurten İnan, Ekin Gezer, Sefa Alper Öztürk

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Tanpınar’ın klasik eseri, modernleşme sürecinde kimlik ve zaman kavramlarını ironik bir anlatımla ele alıyor. Hayri İrdal’ın yaşam yolculuğu, geleneksel düşünce ile modern dünyanın beklentileri arasında sıkışan bir toplum portresi sunuyor.

  • Tarih: 1 Mart

  • Mekan: AKM Türk Telekom Opera Salonu

  • Tür: Dram, tek kişilik oyun

  • Oyuncular: Serkan Keskin

  • Süre: 115 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

