Tiyatro Severler İçin 23 Şubat - 1 Mart Haftası Sahnelenecek En Güzel Tiyatrolar!

Büyük Buhran döneminin sert gerçekliği içinde hayallerine tutunan iki göçebe işçi George ve Lennie’nin hikayesi, dostluk ve umut kavramlarını derin bir trajediyle buluşturuyor. Kendi topraklarına sahip olma hayaliyle yola çıkan ikili, Lennie’nin istemeden neden olduğu bir olayla geri dönüşü olmayan bir gerçekle yüzleşir.

Tarih: 23 Şubat

Mekan: DasDas Sahne

Tür: Klasik, dram

Oyuncular: Erdem Irmak, Volkan Dinç, Erkan Taşdöğen, Aydın Sigalı ve ekip

Süre: 130 dakika

Yaş sınırı: 14+