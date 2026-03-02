onedio
Domatesleri Buzdolabına Koymanın Hiç Tahmin Etmediğiniz Zararı Açıklandı

Ömer Faruk Kino
02.03.2026 - 17:58

Mutfakların vazgeçilmez temel gıdası olan domatesin saklama koşulları hakkında ezber bozan açıklamalar geldi. Yemek pişirme uzmanı Gem Wade, milyonlarca haneyi yakından ilgilendiren bir uyarıda bulunarak, marketten alınan domateslerin doğrudan buzdolabına konulmasının hem lezzet kaybına hem de ciddi bir gıda israfına yol açtığını belirtti. Özellikle Mart ayı itibarıyla değişkenlik gösteren hava sıcaklıklarının domatesin muhafaza sürecini çok daha kritik bir hale getirdiğine dikkat çekildi.

Soğuk ortam domatesin doğasını bozuyor.

Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, domatesin dokusunu ve aromasını koruyabilmesi için ideal sıcaklığın 10 ile 12 derece arasında olması gerektiğini ortaya koyuyor. Domatesleri buzdolabının düşük ısısına maruz bırakmak, ürünün hücresel yapısını bozarak kötü bir kıvama gelmesine ve o kendine has kokusunu yitirmesine neden oluyor. Uzmanlar, buzdolabı yerine mutfak tezgahının doğrudan güneş almayan, gölge ve serin kısımlarının tercih edilmesini öneriyor.

Tazeliği korumak için üç temel strateji öneriliyor.

Domatesin ömrünü uzatmak için uygulanması gereken yöntemlerin başında, ürünleri sap kısımları aşağı gelecek şekilde düz bir zemine dizmek geliyor. Bu yöntemle en hassas bölgeden gerçekleşecek hava giriş-çıkışı engellenerek su kaybının önüne geçiliyor. Bir diğer önemli nokta ise plastik poşet kullanımıdır. Plastik poşetlerin nemi hapsederek küflenmeyi hızlandırdığı, bu nedenle domateslerin mutlaka kağıt kese kağıdında veya tamamen açıkta saklanması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca domateslerin etilen gazı yayarak komşu ürünleri hızla çürüten elma ve muz gibi meyvelerden uzak tutulması büyük önem taşıyor.

Uzmanlar belirtiyor: Buzdolabı sadece son çare olmalı.

Domateslerin ancak aşırı yumuşadığı ve hemen tüketilemeyeceği durumlarda son çare olarak buzdolabına konulabileceği belirtiliyor. Bu gibi durumlarda dahi, domatesin aromasını yeniden kazanabilmesi için yemeklerde kullanılmadan en az bir saat önce dışarı çıkarılarak oda sıcaklığına gelmesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar bu basit ama etkili kuralların uygulanması durumunda gıda israfının önemli ölçüde azalacağının altını çiziyor.

