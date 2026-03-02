Domatesleri Buzdolabına Koymanın Hiç Tahmin Etmediğiniz Zararı Açıklandı
Mutfakların vazgeçilmez temel gıdası olan domatesin saklama koşulları hakkında ezber bozan açıklamalar geldi. Yemek pişirme uzmanı Gem Wade, milyonlarca haneyi yakından ilgilendiren bir uyarıda bulunarak, marketten alınan domateslerin doğrudan buzdolabına konulmasının hem lezzet kaybına hem de ciddi bir gıda israfına yol açtığını belirtti. Özellikle Mart ayı itibarıyla değişkenlik gösteren hava sıcaklıklarının domatesin muhafaza sürecini çok daha kritik bir hale getirdiğine dikkat çekildi.
Soğuk ortam domatesin doğasını bozuyor.
Tazeliği korumak için üç temel strateji öneriliyor.
Uzmanlar belirtiyor: Buzdolabı sadece son çare olmalı.
