Domatesleri Buzdolabına Koymanın Hiç Tahmin Etmediğiniz Zararı Açıklandı

Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, domatesin dokusunu ve aromasını koruyabilmesi için ideal sıcaklığın 10 ile 12 derece arasında olması gerektiğini ortaya koyuyor. Domatesleri buzdolabının düşük ısısına maruz bırakmak, ürünün hücresel yapısını bozarak kötü bir kıvama gelmesine ve o kendine has kokusunu yitirmesine neden oluyor. Uzmanlar, buzdolabı yerine mutfak tezgahının doğrudan güneş almayan, gölge ve serin kısımlarının tercih edilmesini öneriyor.