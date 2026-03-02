Çay Bardaklarından Yaptığı Taktik Analizle Tedesco'yu Eleştiren Fenerbahçe Taraftarı
Milletçe Orta Doğu uzmanlığı, komik yorum atma, Heimlich manevrası gibi doğduğumuz an gelen özelliklerimiz var. Bu özelliklerden biri de teknik direktörlük. Bir sosyal medya kullanıcısı da son 2 lig maçında 4 puan kaybederek zirvedeki rakibinden uzaklaşan Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'yu eleştirdi.
Üstelik eleştiriyi sehpaya dizdiği çay bardaklarındaki taktik analizle yaptı ve modern futbolun en önemli unsurlarından 'alan kapatma' meselesini evdeki imkanlarla gerçekleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o video 📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar şu şekilde;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın