onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Çay Bardaklarından Yaptığı Taktik Analizle Tedesco'yu Eleştiren Fenerbahçe Taraftarı

Çay Bardaklarından Yaptığı Taktik Analizle Tedesco'yu Eleştiren Fenerbahçe Taraftarı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.03.2026 - 17:54

Milletçe Orta Doğu uzmanlığı, komik yorum atma, Heimlich manevrası gibi doğduğumuz an gelen özelliklerimiz var. Bu özelliklerden biri de teknik direktörlük. Bir sosyal medya kullanıcısı da son 2 lig maçında 4 puan kaybederek zirvedeki rakibinden uzaklaşan Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'yu eleştirdi. 

Üstelik eleştiriyi sehpaya dizdiği çay bardaklarındaki taktik analizle yaptı ve modern futbolun en önemli unsurlarından 'alan kapatma' meselesini evdeki imkanlarla gerçekleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o video 📹

Yorumlar şu şekilde;

Yorumlar şu şekilde;
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın