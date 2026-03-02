Çay Bardaklarından Yaptığı Taktik Analizle Tedesco'yu Eleştiren Fenerbahçe Taraftarı

Milletçe Orta Doğu uzmanlığı, komik yorum atma, Heimlich manevrası gibi doğduğumuz an gelen özelliklerimiz var. Bu özelliklerden biri de teknik direktörlük. Bir sosyal medya kullanıcısı da son 2 lig maçında 4 puan kaybederek zirvedeki rakibinden uzaklaşan Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'yu eleştirdi.

Üstelik eleştiriyi sehpaya dizdiği çay bardaklarındaki taktik analizle yaptı ve modern futbolun en önemli unsurlarından 'alan kapatma' meselesini evdeki imkanlarla gerçekleştirdi.