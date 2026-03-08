Psikolojiye Göre İnsanların Hayatlarını Değiştirememesinin Gerçek Nedeni

Ancak bazı araştırmacılar ve psikologlar, bunun tek başına yeterli bir açıklama olmadığını savunuyor. Asıl sorun çoğu zaman çok daha derinde yatıyor: İnsanlar uzun yıllar boyunca çevrelerinin beklentilerine göre şekillenen bir kimliği o kadar benimseyebiliyor ki, gerçekten ne istediklerini ayırt etmekte zorlanabiliyorlar.

Birçok kişi kariyer hedeflerinden sosyal hayat tercihlerine kadar pek çok kararı, gerçekten içinden geldiği için değil, ailesinin, arkadaşlarının ya da toplumun onaylayacağı şekilde alabiliyor. Dışarıdan bakıldığında “başarılı” ya da “doğru” görünen bu seçimler zamanla kişide içsel bir boşluk hissi yaratabiliyor. Çünkü bu hedefler, kişinin kendi değerlerinden değil, çevresel beklentilerden besleniyor.