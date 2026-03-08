Körfez Ülkeleri 5,1 Trilyon Dolarlık ABD Anlaşmalarından Çekilmeyi Planlıyor
Orta Doğu’da artan gerilim, Körfez ülkelerinin büyük ölçekli yatırımlarını yeniden değerlendirmesine yol açtı. Financial Times’a göre Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Katar, ABD ile yapılan yaklaşık 5,1 trilyon dolarlık anlaşmaları gözden geçirmeyi değerlendiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Financial Times’ın aktardığına göre Körfez ülkeleri, bölgedeki jeopolitik gerilimin artmasıyla birlikte dış yatırımlarını ve büyük ölçekli ekonomik taahhütlerini yeniden değerlendirmeye hazırlanıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın