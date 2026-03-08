MART
Körfez Ülkeleri 5,1 Trilyon Dolarlık ABD Anlaşmalarından Çekilmeyi Planlıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.03.2026 - 14:40

Orta Doğu’da artan gerilim, Körfez ülkelerinin büyük ölçekli yatırımlarını yeniden değerlendirmesine yol açtı. Financial Times’a göre Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Katar, ABD ile yapılan yaklaşık 5,1 trilyon dolarlık anlaşmaları gözden geçirmeyi değerlendiriyor.

Financial Times’ın aktardığına göre Körfez ülkeleri, bölgedeki jeopolitik gerilimin artmasıyla birlikte dış yatırımlarını ve büyük ölçekli ekonomik taahhütlerini yeniden değerlendirmeye hazırlanıyor.

İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının ardından savaşın ekonomik maliyetlerinin yükselmesi, özellikle kamu bütçeleri üzerinde yeni bir baskı oluşturmuş durumda.

Haberde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar’ın başta ABD ile yapılan dev yatırım anlaşmaları olmak üzere bazı finansal taahhütleri gözden geçirmeyi gündemine aldığı belirtiliyor. Söz konusu anlaşmaların toplam büyüklüğünün yaklaşık 5,1 trilyon dolar olduğu ve bu rakamın ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce kamuoyuna açıklandığı ifade ediliyor.

Körfezli bir yetkilinin Financial Times’a verdiği bilgiye göre, bölgede devam eden savaş ortamı yalnızca kamu harcamalarını değil; aynı zamanda uluslararası yatırımları, spor sponsorluklarını, şirket anlaşmalarını ve yabancı varlık satışlarını da etkileyebilecek bir süreci tetikleyebilir. Bu nedenle hükümetlerin, mevcut yatırımlar ile gelecekte üstlenilecek mali yükümlülükleri daha temkinli bir çerçevede yeniden değerlendirdiği aktarılıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
