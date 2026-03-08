Körfez Ülkeleri 5,1 Trilyon Dolarlık ABD Anlaşmalarından Çekilmeyi Planlıyor

İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının ardından savaşın ekonomik maliyetlerinin yükselmesi, özellikle kamu bütçeleri üzerinde yeni bir baskı oluşturmuş durumda.

Haberde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar’ın başta ABD ile yapılan dev yatırım anlaşmaları olmak üzere bazı finansal taahhütleri gözden geçirmeyi gündemine aldığı belirtiliyor. Söz konusu anlaşmaların toplam büyüklüğünün yaklaşık 5,1 trilyon dolar olduğu ve bu rakamın ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce kamuoyuna açıklandığı ifade ediliyor.

Körfezli bir yetkilinin Financial Times’a verdiği bilgiye göre, bölgede devam eden savaş ortamı yalnızca kamu harcamalarını değil; aynı zamanda uluslararası yatırımları, spor sponsorluklarını, şirket anlaşmalarını ve yabancı varlık satışlarını da etkileyebilecek bir süreci tetikleyebilir. Bu nedenle hükümetlerin, mevcut yatırımlar ile gelecekte üstlenilecek mali yükümlülükleri daha temkinli bir çerçevede yeniden değerlendirdiği aktarılıyor.