Uzman Açıkladı: Ne Yediğinizden Çok Ne Zaman Yediğiniz Önemli

Akşam yemeğini daha erken saatlere çekmek ve gece boyunca yaklaşık 12-14 saatlik bir açlık süresi bırakmak, vücudun dinlenme ve yenilenme süreçlerini destekleyebiliyor. Bu yaklaşım, aralıklı oruç uygulamalarına da benzer bir mantık sunuyor.

Günün ilk saatlerinde metabolizma daha aktif olduğu için protein, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar içeren bir kahvaltı öneriliyor. Öğle saatlerinde ise vücut besinleri en verimli şekilde kullanabildiği için baklagiller, tam tahıllar ve sebzeler gibi besleyici öğünler tercih edilebiliyor.

Akşam saatlerinde ise tablo tersine dönüyor. Metabolizmanın yavaşlamaya başladığı bu dönemde daha hafif yemekler tercih edilmesi ve akşam yemeğinin mümkün olduğunca erken yenmesi öneriliyor. Uzmanlara göre gece geç saatlerde ve ağır yemekler tüketmek yalnızca sindirimi zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda uyku düzenini de olumsuz etkileyebiliyor.

Krononutrisyon yaklaşımı, beslenme düzeninde küçük gibi görünen saat değişikliklerinin bile enerji seviyesinden kilo kontrolüne kadar birçok alanda fark yaratabileceğini gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, sağlıklı beslenmenin yalnızca tabakta ne olduğuyla değil, tabağın hangi saatte tüketildiğiyle de yakından ilişkili olduğunu vurguluyor.