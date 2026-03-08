MART
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzman Açıkladı: Ne Yediğinizden Çok Ne Zaman Yediğiniz Önemli

Uzman Açıkladı: Ne Yediğinizden Çok Ne Zaman Yediğiniz Önemli

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.03.2026 - 15:06

Beslenme alışkanlıkları söz konusu olduğunda genellikle odak noktası tüketilen gıdalar oluyor. Ancak uzmanlara göre yemeklerin saatleri de en az içeriği kadar önemli. Krononutrisyon yaklaşımı, gün içinde doğru zamanlarda yemek yemenin metabolizma, enerji seviyesi ve uyku düzeni üzerinde belirleyici olabileceğini ortaya koyuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yıllarda beslenme biliminde öne çıkan yaklaşımlardan biri olan krononutrisyon, yalnızca ne yediğimize değil, ne zaman yediğimize de dikkat edilmesi gerektiğini savunuyor.

Son yıllarda beslenme biliminde öne çıkan yaklaşımlardan biri olan krononutrisyon, yalnızca ne yediğimize değil, ne zaman yediğimize de dikkat edilmesi gerektiğini savunuyor.

Beslenme ve hormon sağlığı üzerine çalışan uzman Marta León’a göre yemek saatleri metabolizma, enerji düzeyi, sindirim ve hormonal denge üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.

Krononutrisyon yaklaşımının temelinde vücudun doğal biyolojik ritimleri yer alıyor. İnsan bedeni gün boyunca hormon üretimi, insülin hassasiyeti ve sindirim kapasitesi gibi birçok süreci belirli bir döngü içinde yönetiyor. Bu nedenle aynı yiyecek farklı saatlerde tüketildiğinde vücutta farklı etkiler yaratabiliyor. Uzmanlara göre özellikle gece geç saatlerde yemek yemek kan şekeri dengesini bozabiliyor, iltihaplanmayı artırabiliyor ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

León, beslenme düzeninin mümkün olduğunca gün ışığına göre planlanmasını öneriyor.

León, beslenme düzeninin mümkün olduğunca gün ışığına göre planlanmasını öneriyor.

Akşam yemeğini daha erken saatlere çekmek ve gece boyunca yaklaşık 12-14 saatlik bir açlık süresi bırakmak, vücudun dinlenme ve yenilenme süreçlerini destekleyebiliyor. Bu yaklaşım, aralıklı oruç uygulamalarına da benzer bir mantık sunuyor.

Günün ilk saatlerinde metabolizma daha aktif olduğu için protein, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar içeren bir kahvaltı öneriliyor. Öğle saatlerinde ise vücut besinleri en verimli şekilde kullanabildiği için baklagiller, tam tahıllar ve sebzeler gibi besleyici öğünler tercih edilebiliyor.

Akşam saatlerinde ise tablo tersine dönüyor. Metabolizmanın yavaşlamaya başladığı bu dönemde daha hafif yemekler tercih edilmesi ve akşam yemeğinin mümkün olduğunca erken yenmesi öneriliyor. Uzmanlara göre gece geç saatlerde ve ağır yemekler tüketmek yalnızca sindirimi zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda uyku düzenini de olumsuz etkileyebiliyor.

Krononutrisyon yaklaşımı, beslenme düzeninde küçük gibi görünen saat değişikliklerinin bile enerji seviyesinden kilo kontrolüne kadar birçok alanda fark yaratabileceğini gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, sağlıklı beslenmenin yalnızca tabakta ne olduğuyla değil, tabağın hangi saatte tüketildiğiyle de yakından ilişkili olduğunu vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın