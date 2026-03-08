Uzman Açıkladı: Ne Yediğinizden Çok Ne Zaman Yediğiniz Önemli
Beslenme alışkanlıkları söz konusu olduğunda genellikle odak noktası tüketilen gıdalar oluyor. Ancak uzmanlara göre yemeklerin saatleri de en az içeriği kadar önemli. Krononutrisyon yaklaşımı, gün içinde doğru zamanlarda yemek yemenin metabolizma, enerji seviyesi ve uyku düzeni üzerinde belirleyici olabileceğini ortaya koyuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda beslenme biliminde öne çıkan yaklaşımlardan biri olan krononutrisyon, yalnızca ne yediğimize değil, ne zaman yediğimize de dikkat edilmesi gerektiğini savunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
León, beslenme düzeninin mümkün olduğunca gün ışığına göre planlanmasını öneriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın