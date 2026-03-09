Brezilya'da Oynanan Cruzeiro Atletico Mineiro Maçında Ufak Çaplı Bir Meydan Savaşı Çıktı
Brezilya futbolunun köklü ekiplerinden Cruzeiro ve Atlético Mineiro derbisinin son dakikalarında oyuncular arasında büyük bir kavga çıktı. Cruzeiro'nun rakibini 1-0 yendiği maçta Atlético kalecisi Everson'un kurtarışı sonrası Cruzeiro'lu Christian ile tartışmasıyla başlayınca ortalık karıştı. Sahadaki oyuncuların yanısıra yedek kulübesindeki oyuncular ve kulüp personeli de kavgaya dahil oldu.
23 oyuncu kırmızı kart gördü.
