Brezilya'da Oynanan Cruzeiro Atletico Mineiro Maçında Ufak Çaplı Bir Meydan Savaşı Çıktı

Brezilya'da Oynanan Cruzeiro Atletico Mineiro Maçında Ufak Çaplı Bir Meydan Savaşı Çıktı

09.03.2026 - 10:28

Brezilya futbolunun köklü ekiplerinden Cruzeiro ve Atlético Mineiro derbisinin son dakikalarında oyuncular arasında büyük bir kavga çıktı. Cruzeiro'nun rakibini 1-0 yendiği maçta Atlético kalecisi Everson'un kurtarışı sonrası Cruzeiro'lu Christian ile tartışmasıyla başlayınca ortalık karıştı. Sahadaki oyuncuların yanısıra yedek kulübesindeki oyuncular ve kulüp personeli de kavgaya dahil oldu.

İşte o kaos dolu anlar 🇧🇷

23 oyuncu kırmızı kart gördü.

Maçın ardından gözlemci raporuyla Cruzerio'dan 12, Atletico'dan 11 oyuncunun kırmızı kart gördüğü maçta pek çok oyuncunun 10 maça kadar ceza alabileceği belirtildi. Uzatma dakikalarının bitimine saniyeler kala çıkan büyük kavgada maç 10 dakikadan fazla süreyle dururken hakem polis koruması talep etti.

